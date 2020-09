USB 3, USB 4, Thunderbolt a USB-C: Vše, co jste chtěli vědět

Postupem času se neustále všechno vyvíjí a nejvíce to můžeme sledovat na poli technologií. Pokud se v počítačích alespoň trochu orientujete, tak víte, že většina z nich disponuje konektorem USB (Universal Serial Bus) a ano, tušíte správně – postupem času se i tento konektor neustále vyvíjí. Problém je však v tom, že nám do toho skočilo USB-C, poté Thunderbolt a i někteří pokročilí uživatelé počítačů vlastně neví, co je co. Pojďme se v tomto článku na konektory USB podívat více zblízka tak, abyste v nich po přečtení tohoto článku měli alespoň trochu větší a lepší přehled.

USB, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 a USB 3.2

Vůbec poprvé jsme se konektoru USB dočkali v roce 1996. Jednalo se o univerzální konektor, za kterým stojí společnosti IBM, Microsoft a Intel, které spolu dohromady tvoří USB Implementers Forum. Cílem USB bylo vytvoření univerzálního konektoru, který by dokázal fungovat na většině zařízeních, a který by mohl být určený ke všemožným operacím. Na poli rychlosti se začínalo na 1.5 Mb/s, postupně se tato rychlost několikanásobně zvětšila. USB 2.0, které bylo kompatibilní s původním USB, nabízelo rychlosti až 480 Mb/s. USB 3.0 poté přišlo se závratnou rychlostí 5.0 Gb/s, označovanou jako SuperSpeed. V roce 2014 jsme se poté dočkali USB 3.1 ve dvou generacích – první toho nic moc nezměnila a rychlost stále zůstala na 5 Gb/s alá SuperSpeed, druhá generace nabídla rychlost dvojnásobnou, tedy 10 Gb/s s označením SuperSpeed+. V tomto roce byl představen také konektor USB-C (oproti klasickému USB menší a užší), který však v této době nebyl nikterak oblíbený.

V roce 2017 došlo k představení USB 3.2, při kterém došlo opět k zachování rychlostí SuperSpeed a SuperSpeed+. Přišly však další dva přenosové módy, díky kterým se rychlost přenosu zvýšila na 10 Gb/s a 20 Gb/s. Pokud jste však chtěli využít rychlosti 20 Gb/s, bylo nutné využít zmíněný nový USB-C konektor. Prozatím se všechno zdá víceméně srozumitelné – postupně se zvyšovaly rychlosti s příchody nových generací. Vše se však změnilo v roce 2019, kdy zasáhlo USB Implementers Forum a kompletně změnilo označení některých minulých USB. USB 3.0 a USB 3.1 byly přejmenovány na USB 3.2 Gen 1 a na USB 3.2 Gen 2 a původní USB 3.2 bylo změněno na USB 3.2 Gen 2×2. Došlo také k přejmenování samotných marketingových jmen pro rychlosti, a to na SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps a SuperSpeed SUB 20Gbps. Momentálně hardware nejčastěji využívá USB 3.0 a USB 3.1, rozmach v posledních měsících zažívá však také USB 3.2.

Určitě jste si všimli, že jsme žádným způsoben nezmínili rychlosti USB-C, a to zcela záměrně. USB-C totiž není nějaký standard, ale pouze název konektoru – stejně jako například microUSB či miniUSB. USB-A tedy reprezentuje větší obdélníkový konektor, který lze zastrčit jen z jedné strany, USB-B je poté nejméně rozšířený čtvercový konektor, jenž najdete například u tiskáren a USB-C je malý oboustranný obdélníkový konektor se zaoblenými hranami, který se nachází u novějších zařízení. Je tedy důležité poznat rozdíl mezi generací USB (tzn. 3.0, 3.1, 3.2 Gen 1, atd.) a mezi samotnými konektory (USB-A, USB-B a USB-C).

Thunderbolt a Thunderbolt 2

V roce 2011 jsme se ve spolupráci Applu s Intelem dočkali představení alternativního konektoru pro USB, který nese název Thunderbolt. Poprvé se tento konektor pod názvem Light Peak objevil již před dvěma roky v Macu Pro. Oproti USB měl Thunderbolt nabídnout mnoho různých výhod, jednou z hlavních byla možnost využití linek jak pro PCIe, tak DisplayPort, díky čemuž bylo možné jedním kabelem jednak propojit monitory, a jednak přenášet data. Co se týče přenosové rychlosti, tak Thunderbolt dosahoval 10 Gb/s pro každý jeden ze dvou kanálů, tedy dohromady až 20 Gb/s. Původní Thunderbolt konektor měl design Mini DisplayPortu, tudíž jej bylo možné na Macích využít jakožto klasický Thunderbolt pro přenos dat anebo Mini DisplayPort pro přenos obrazu. Důležité je také zmínit fakt, že Thunderbolt umí „spojovat“ více zařízení propojením. To znamená, že jste takto mohli propojit až šest různých monitorů – tzn. vedli jste kabel z Macu do monitoru, a poté z prvního monitoru do druhého, z druhého do třetího, atd.

O dva roky později, tedy v roce 2013, byl představen Thunderbolt 2. Ten přinesl podporu DisplayPort 1.2, díky čemuž bylo možné začít přenášet video o rozlišení až 4K. Thunderbolt 2 byl samozřejmě kompatibilní s původním Thunderboltem. Další změnou pro Thunderbolt 2 bylo to, jakým způsobem pracuje s jednotlivými kanály. U Thunderboltu 2 byla povolena kanálová agregace, díky čemuž bylo možné zkombinovat dva 10 Gb/s kanály, aby mohla přenosová rychlost narůst až na 20 Gb/s (oproti 2x 10 Gb/s u původního Thunderboltu).

Thunderbolt 3

Oproti Thunderboltu 2 byl Thunderbolt 3 velkým skokem dopředu. Hlavní výhodou byla přenosová rychlost až 40 Gb/s, což odpovídalo čtyřem PCIe 3.0 linkám a osmi DisplayPort 1.2 linkám a několika USB 3.1 linkám. Zvýšením rychlosti datového přenosu bylo možné využít také pár 4K displejů běžících na 60Hz či jeden 5K displej. Díky obrovské přenosové rychlosti poté bylo možné Thunderbolt 3 využít také k propojení externích grafických karet. Dost možná víte, že Thunderbolt 3 využívá konektoru USB-C a je tak logické, že podporuje také veškerá USB zařízení (s konektorem USB-C). Díky využití konektoru USB-C je možné přenášet také výkon až 100 W, což se hodí pro nabíjení, anebo v případě různých docků pro uživatele MacBooků – takový dock totiž dokáže jednak nabíjet MacBook, a jednak nabízí také dostatek výkonu pro ostatní konektory. Není tedy nutné nabíjecí kabel připojovat do zvláštního konektoru.

Nutno však podotknout, že všechny kabely Thuderbolt 3 nejsou stejné. Pokud máte krátký a pasivní kabel Thunderbolt 3, tak může dosahovat rychlosti až 40 Gb/s, což bohužel neplatí u delších pasivních kabelů, které umí maximální rychlost 20 Gb/s. Pokud byste potřebovali rychlost 40 Gb/s i na delší vzdálenost, tak je nutné využít aktivního kabelu. Podobně to je i v případě maximálního možného přenosu výkonu – v tomto případě záleží na délce, ale také na výrobci kabelu.

Budoucnost – USB 4 jakožto Thunderbolt 3

V roce 2019 představilo USB Implementors Forum nový standard USB 4. I když je prozatím USB 4 budoucnost, tak lze zmínit, že veškeří uživatelé Thunderboltu 3 už v této budoucnosti žijí. Je totiž velmi pravděpodobné, že USB 4 přinese prakticky úplně stejné specifikace jako již existující a svým způsobem nadčasový Thunderbolt 3. To znamená, že USB 4 nabídne USB-C konektor, maximální přenosovou rychlost až 40 Gb/s, přenos výkonu až o hodnotě 100 W, podporu 4K a 5K displejů a zpětnou kompatibilitu se staršími USB. Vzhledem k těmto specifikacím by údajně mělo být USB 4 plně kompatibilní s Thunderbolt 3. Později bychom se u USB 4 měli dočkat podpory PCIe tunneling a DisplayPortu 1.4a. Prvních zařízení s USB 4 jsme se měli dočkat již na konci letošního roku, vzhledem k pandemii koronaviru to však vypadá na rok 2021.

Co se týče chystaného Thunderboltu 4, tak v tomto případě se nedočkáme bůhvíjakých změn a parametry by měly být víceméně stejné s Thunderbolt 3. Oproti Thunderboltu 3 však chystaná generace zvýší nároky na připojení monitorů. Konektor Thunderbolt 4 konkrétně bude muset umět pracovat minimálně se dvěma 4K monitory, anebo s jedním 8K monitorem. Co se týče PCIe, tak bude Thunderbolt 4 muset být schopný pracovat minimálně s přenosy o rychlosti 32 Gb/s, namísto momentálních 16 Gb/s. Kromě toho by poté mělo zmiznout omezení maximální rychlosti u dlouhých kabelů. S přechodem Applu na vlastní Apple Silicon procesory se spekulovalo o tom, zdali bude jablečná společnost Thunderbolt i nadále využívat. Samotný Apple tohle naštěstí potvrdil, a tak se i v budoucích jablečných zařízeních objeví právě konektor Thunderbolt.