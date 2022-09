iPhony 14 Pro možná nebudou kompatibilní se starším MagSafe příslušenstvím

Jen pár hodin před představením nové generace iPhonů začaly po internetu kolovat poměrně znepokojivé informace točící se okolo MagSafe příslušenství iPhonů 12 a 13. Zatímco se základními iPhony 14 by totiž mělo i nadále fungovat bez problémů, u iPhonů 14 Pro tomu tak prý být nemá a to z poměrně prostého důvodu.

Problémem v kompatibilitě iPhonů 14 Pro se starším MagSafe příslušenstvím má být podle čím dál tím většího množství leakerů (byť s různou úspěšností předpovědí) fakt, že zadní fotomodul novinek poměrně značně vyroste a tím tedy zasáhne do zad více než tomu bylo doposud. Některé MagSafe příslušenství tak tedy možná už nepůjde na záda novinek připnout, jelikož se k nim kvůli kolizi s okrajem fotomodulu jednoduše nepřichytí. Ostatně, už nyní je u iPhonů 13 Pro (Max) problém bez problému je například přes MagSafe Duo nabít právě kvůli velkým fotomodulům, takže jejich zvětšení celou záležitost ještě umocní.

Fotogalerie MagSafe Wallet LsA 25 MagSafe Wallet LsA 24 MagSafe Wallet LsA 23 MagSafe Wallet LsA 22 MagSafe Wallet LsA 21 Vstoupit do galerie

Na to, jak si Apple se starším MagSafe příslušenstvím u iPhonů 14 Pro poradí, si budeme muset počkat minimálně do dnešního večera, přičemž je možné i to, že na toto téma Apple vůbec nezabrousí a kvůli tomu tak bude muset svět počkat až na první recenze médií a YouTuberů, kteří dostanou novinky s předstihem. Pokud by se však tyto spekulace ukázaly jako pravdivé, rozhodně by se nejednalo o nic potěšujícího. Přeci jen, měnit kvůli většímu fotomodulu například nabíjecí stojánek, nabíječku do auta a dále pak Wallet by bylo přinejmenším nešťastné a neekologické.