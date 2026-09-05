iPhone Ultra versus Galaxy Z Fold8: Apple proti Samsungu

Jak jsem již psal, Apple chodil tak dlouho kolem iPhone Ultra, až ho Samsung představil. Samsung samozřejmě na rozdíl od Apple vyrábí skládací telefony už roky, ovšem až letos jej náhodou napadlo vyrobit model Galaxy Z Fold8, který je podle všech dosavadních úniků přesně takový, jaký bude iPhone Ultra, co se minimálně poměru stran displeje týká. První skládací telefon Applu, kterému se zatím nejčastěji říká iPhone Ultra, má být představen 9. září společně s iPhony 18 Pro. Proti němu stojí Samsung Galaxy Z Fold 8, tedy zařízení od výrobce, který má za sebou několik generací Foldů a mohl postupně vyřešit spoustu jejich dětských nemocí. Na první pohled by tedy měl mít Samsung obrovský náskok. Jenže podle dosavadních informací budou oba telefony překvapivě podobné.
Zapomeňte na dlouhé a úzké Foldy z minulých let. Galaxy Z Fold 8 změnil proporce a po rozevření nabízí 7,6″ displej s poměrem stran 4:3. V zavřeném stavu používá 5,5″ vnější displej. Výsledkem je telefon, který po rozevření připomíná spíš malý tablet než dva úzké displeje spojené dohromady. A právě to je to, s čím s největší pravděpodobností přijde Apple a je to onen revoluční pohled na skládací telefony. Ano je k nevíře, že za posledních 9 let co existují skládací telefony nikoho nenapadlo změnit poměr stran tak, aby telefon v otevřeném stavu dokázal zobrazit videa nebo fotografie na celou plochu, ale Apple s tím měl jako první přijít právě letos. Předběhl jej ovšem Samsung. U iPhonu Ultra se mluví o vnitřním displeji s úhlopříčkou přibližně 7,7 až 7,8″ a vnějším displeji okolo 5,5″. Rozměrově tak mohou být oba telefony mnohem bližší, než bychom ještě před rokem čekali.
Fotogalerie
Samsung má jednu výhodu, kterou Apple dohnat nemůže
Galaxy Z Fold 8 je hotový telefon, který si můžete vzít do ruky. U iPhonu Ultra zatím pracujeme s úniky, maketami a informacemi lidí napojených na dodavatelský řetězec. To je při podobném srovnání potřeba říct rovnou. Samsung navíc skládací telefony nevyrábí první ani druhý rok. Má za sebou zkušenosti s panty, ohebnými displeji, odolností i softwarem. Právě poslední bod může být důležitější, než se zdá. Android a One UI už roky počítají s tím, že aplikaci otevřete na malém displeji, telefon rozložíte a pokračujete na velké obrazovce. Samsung má propracované rozdělení obrazovky, práci s několika aplikacemi i další funkce, kvůli kterým velký displej skutečně využijete. Navíc kamarád, který má právě zmíněný Galaxy Z Fold8 mi říkal, že se i měsíc po vydání telefonu stále potýká s tím, že většina těch nejdůležitjěších a nejpoužívanějších aplikací třetích stran stále není přizpůsobena novému formátu a to si vemte, že aplikace pro tento telefon dělájí vývojáři, kteří se skládacími telefony s Androidem pracují již dlouhé roky.
Apple bude v tomto ohledu začínat od nuly. Na druhou stranu má jednu obrovskou výhodu: iPadOS. Nemusí tedy vymýšlet, jak má vypadat aplikace na sedmi až osmipalcovém displeji. Vývojáři mají často tabletové verze svých aplikací dávno hotové a Apple může zkušenosti z iPadu přenést do iPhonu. Teprve po představení ale uvidíme, jak dobře to skutečně udělal. Nejvíc bude stejně záležet na vývojářích, protože to, že bude iPadOS nebo nějaký hybridní iOS skvěle vyladěn pro iPhone Ultra je víc než jasné, problém může nastat především s tím, jak rychle dokáží připravit vývojáři třetích stran své aplikace pro iPhone Ultra.
Fotogalerie #2
Přehyb displeje může být pro Apple zásadní
Kdo někdy používal skládací telefon, ví, že si na přehyb uprostřed displeje po nějaké době zvyknete. To ovšem neznamená, že tam není. Samsung jej během jednotlivých generací výrazně potlačil a Fold 8 je v tomto směru úplně jinde než první Foldy, pořád jej ale při určitém světle nebo přejetí prstem ucítíte a uvidíte. Ovšem je nutné objektivně říct, že při přímém pohledu na telefon, tka jak jej používáte nejčastěji, jej opravdu nemáte šanci vidět.
Právě tady se od Applu čeká hodně. Dlouhé měsíce se objevovaly zprávy o tom, že společnost nechce skládací iPhone uvést, dokud nebude schopná přehyb prakticky odstranit. Poslední informace jsou o něco střízlivější. Úplně neviditelný zřejmě nebude, měl by však být velmi nenápadný. Pokud se Applu podaří udělat přehyb méně viditelný než Samsungu, bude to velmi dobře prodejná výhoda.Ovšem i zde si Apple tak trochu nechal ujet vlak, protože jak říkám, přehyb u Galaxy Z Fold8 je prakticky neviditelný při přímém pohledu a tak není příliš jak posunout přehyb v případě iPhone Ultra.
U fotoaparátů může překvapivě vyhrát Samsung
Od telefonu, který se má stát nejdražším iPhonem v nabídce, by člověk automaticky očekával také nejlepší fotoaparát. Jenže právě tady může přijít kompromis. Dosavadní informace počítají u skládacího iPhonu se dvěma zadními fotoaparáty a teleobjektiv se zatím neočekává. Pokud se to potvrdí, bude to proti Galaxy Z Fold 8 poměrně citelná nevýhoda. A zároveň trochu zvláštní situace, protože člověk může za iPhone Ultra zaplatit výrazně víc než za iPhone 18 Pro Max a přitom dostat horší fotografickou výbavu. Samsung má sice také své nejlepší fotoaparáty vyhrazené jiným modelům, přesto nabízí u skládacích telefonů širší fotografické možnosti. Pokud je tedy fotoaparát jednou z vašich hlavních priorit, rozhodně bych automaticky nepředpokládal, že dražší iPhone bude lepší jen proto, že jde o Apple.
A pak je tu cena
Galaxy Z Fold8 patří mezi nejdražší telefony Samsungu a skládací iPhone má jít ještě výš. Cena iPhone Ultra byla prozrazena nedávným únikem od Egyptského operátora Vodafone, který ji zveřejnil přímo na svém oficiálním webu. Cena iPhone Ultra má podle tohoto operátora být 1999$ respektive 2299€ nebo 57 990Kč v přepočtu. Cena Galaxy Z Fold8 je 1899$, respektive 1999€ a 48999Kč. Což znemaná, že cena je výrazně nižší, zejména pak v ČR než v případě iPhone Ultra. Je jasné, že majitelé Galaxy nepřejdou hned tka na iPhone, stejně jako ti, kteří nepřešli do dnes na Galaxy nepřejdou nyní kvůli tomu, že je zklame iPhone Ultra. Ovšem je minimálně k zamyšlení, zda Apple nabídne skutečně o tolik víc, než Galaxy Z Fold8, aby si svou cenu obhájil