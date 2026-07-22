Samsung dnes ukáže svou odpověď na chystaný iPhone Ultra. Galaxy Unpacked sledujte živě přímo zde

Pokud vás zajímá, kam se bude v následujících letech ubírat největší konkurence Applu, dnešek byste si rozhodně neměli nechat ujít. Samsung totiž dnes od 15:00 našeho času pořádá svou druhou největší konferenci roku Galaxy Unpacked 2026, na které představí novou generaci skládacích telefonů Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, chytré hodinky Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 i další novinky. Konference se uskuteční v Londýně a živě ji bude vysílat Samsung na svých oficiálních kanálech. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Právě letošní Galaxy Unpacked 2026 bude mimořádně zajímavý také pro fanoušky Applu. Apple totiž podle všeho intenzivně připravuje svůj první skládací iPhone Ultra, který by měl dorazit už příští rok, a Samsung dnes pravděpodobně ukáže směr, kterým se bude celý segment skládacích telefonů v následujících letech ubírat. Dnešní představení tak může napovědět, jak vysokou laťku bude muset Apple překonat při vstupu do této kategorie. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Pokud chcete sledovat konferenci živě a mít všechny informace během několika minut od jejich oznámení, doporučujeme během dne navštěvovat online zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026 na SamsungMagazine.eu. Náš sesterský magazín bude přinášet živé zpravodajství, fotografie, oficiální specifikace i první dojmy z nových zařízení prakticky v reálném čase.
Kde sledovat Galaxy Unpacked 2026 živě?
Samotnou konferenci Galaxy Unpacked 2026 můžete sledovat živě odkudkoliv na světě. Samsung bude přenos vysílat hned na několika svých oficiálních kanálech.
- Oficiální YouTube kanál Samsungu, kde si můžete nastavit upozornění na začátek přenosu.
- Oficiální web Samsung.com a tiskový portál Samsung Newsroom.
Kdy Galaxy Unpacked začíná?
Konference odstartuje dnes, tedy 22. července, v 15:00 SELČ.
- Londýn (BST): 14:00
- Česká republika, Slovensko, Německo, Francie (SELČ): 15:00
- Východní pobřeží USA (EDT): 09:00
- Centrální část USA (CDT): 08:00
- Západní pobřeží USA (PDT): 06:00
- Indie (IST): 18:30
- Singapur a Malajsie: 21:00
- Jižní Korea a Japonsko: 22:00
- Austrálie (Sydney, Melbourne): 23:00
Na co se dnes můžeme těšit?
Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra a Galaxy Z Flip8
Největší pozornost bude patřit nové generaci skládacích telefonů Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra a Galaxy Z Flip8. Očekává se tenčí konstrukce, nový titanový pant, výkonnější čipy, lepší fotoaparáty i další vylepšení, která mají Samsungu pomoci udržet pozici lídra mezi skládacími smartphony. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Právě tato zařízení budou pečlivě sledovat i fanoušci Applu. Už delší dobu se totiž spekuluje o tom, že Apple připravuje svůj první skládací iPhone Ultra. Dnešní Galaxy Unpacked tak může ukázat, jaké technologie a konstrukční řešení budou v příštích letech v tomto segmentu udávat směr.
Galaxy Watch9 a Galaxy Watch Ultra2
Vedle telefonů se očekává také představení hodinek Galaxy Watch9 a Galaxy Watch Ultra2. Nové modely mají nabídnout vyšší výkon, větší baterie, jasnější displeje a delší výdrž. Právě v této oblasti se Samsung pokusí znovu posunout blíže k Apple Watch a oslovit náročnější uživatele. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Galaxy Glasses a další překvapení
Spekuluje se také o nových chytrých brýlích Galaxy Glasses využívajících platformu Android XR nebo o dalších AI novinkách. Přestože se jejich plnohodnotné představení dnes neočekává, Samsung může naznačit, kam se bude jeho ekosystém v příštích měsících ubírat. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Jakmile konference odstartuje, najdete na SamsungMagazine.eu všechny důležité novinky, fotografie, ceny, technické specifikace i první dojmy z představených produktů. Pokud vás zajímá vše kolem Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 nebo dalších novinek, sledujte naše živé zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026.