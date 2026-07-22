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Samsung dnes ukáže svou odpověď na chystaný iPhone Ultra. Galaxy Unpacked sledujte živě přímo zde

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip , článek ověřil Jiří Filip
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Pokud vás zajímá, kam se bude v následujících letech ubírat největší konkurence Applu, dnešek byste si rozhodně neměli nechat ujít. Samsung totiž dnes od 15:00 našeho času pořádá svou druhou největší konferenci roku Galaxy Unpacked 2026, na které představí novou generaci skládacích telefonů Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, chytré hodinky Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 i další novinky. Konference se uskuteční v Londýně a živě ji bude vysílat Samsung na svých oficiálních kanálech. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Právě letošní Galaxy Unpacked 2026 bude mimořádně zajímavý také pro fanoušky Applu. Apple totiž podle všeho intenzivně připravuje svůj první skládací iPhone Ultra, který by měl dorazit už příští rok, a Samsung dnes pravděpodobně ukáže směr, kterým se bude celý segment skládacích telefonů v následujících letech ubírat. Dnešní představení tak může napovědět, jak vysokou laťku bude muset Apple překonat při vstupu do této kategorie. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Pokud chcete sledovat konferenci živě a mít všechny informace během několika minut od jejich oznámení, doporučujeme během dne navštěvovat online zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026 na SamsungMagazine.eu. Náš sesterský magazín bude přinášet živé zpravodajství, fotografie, oficiální specifikace i první dojmy z nových zařízení prakticky v reálném čase.

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Kde sledovat Galaxy Unpacked 2026 živě?

Samotnou konferenci Galaxy Unpacked 2026 můžete sledovat živě odkudkoliv na světě. Samsung bude přenos vysílat hned na několika svých oficiálních kanálech.

Kdy Galaxy Unpacked začíná?

Konference odstartuje dnes, tedy 22. července, v 15:00 SELČ.

  • Londýn (BST): 14:00
  • Česká republika, Slovensko, Německo, Francie (SELČ): 15:00
  • Východní pobřeží USA (EDT): 09:00
  • Centrální část USA (CDT): 08:00
  • Západní pobřeží USA (PDT): 06:00
  • Indie (IST): 18:30
  • Singapur a Malajsie: 21:00
  • Jižní Korea a Japonsko: 22:00
  • Austrálie (Sydney, Melbourne): 23:00

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Na co se dnes můžeme těšit?

Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra a Galaxy Z Flip8

Největší pozornost bude patřit nové generaci skládacích telefonů Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra a Galaxy Z Flip8. Očekává se tenčí konstrukce, nový titanový pant, výkonnější čipy, lepší fotoaparáty i další vylepšení, která mají Samsungu pomoci udržet pozici lídra mezi skládacími smartphony. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Právě tato zařízení budou pečlivě sledovat i fanoušci Applu. Už delší dobu se totiž spekuluje o tom, že Apple připravuje svůj první skládací iPhone Ultra. Dnešní Galaxy Unpacked tak může ukázat, jaké technologie a konstrukční řešení budou v příštích letech v tomto segmentu udávat směr.

Galaxy Watch9 a Galaxy Watch Ultra2

Vedle telefonů se očekává také představení hodinek Galaxy Watch9 a Galaxy Watch Ultra2. Nové modely mají nabídnout vyšší výkon, větší baterie, jasnější displeje a delší výdrž. Právě v této oblasti se Samsung pokusí znovu posunout blíže k Apple Watch a oslovit náročnější uživatele. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Galaxy Glasses a další překvapení

Spekuluje se také o nových chytrých brýlích Galaxy Glasses využívajících platformu Android XR nebo o dalších AI novinkách. Přestože se jejich plnohodnotné představení dnes neočekává, Samsung může naznačit, kam se bude jeho ekosystém v příštích měsících ubírat. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

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Jakmile konference odstartuje, najdete na SamsungMagazine.eu všechny důležité novinky, fotografie, ceny, technické specifikace i první dojmy z představených produktů. Pokud vás zajímá vše kolem Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 nebo dalších novinek, sledujte naše živé zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026.

Zdroj
Diskuze
iPhone Ultra

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