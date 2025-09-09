Apple Watch Ultra 3 oficiálně představeny: V hlavní roli větší displej, satelit a 5G

Po Apple Watch Series 11 a SE 3 přišla řada na představení Apple Watch Ultra 3. U těch začal Apple s novinkami ohledně displeje, který byl oproti předešlé generaci zásadně vylepšen. Jednak se dočkal zásadního ztenčení rámečků, díky čemuž se tak stává největším displejem doposud použitým v Apple Watch, a jednak by měl díky novému typu panelu nabízet i podstatně lepší pozorovací úhly. Samozřejmostí jsou pak i nové exkluzivní ciferníky, které plochu displeje využijí naplno.
Velmi zajímavou novinkou je podpora satelitní komunikace, kterou známe z iPhonů. To jinými slovy znamená, že přes satelit půjde nově skrze Apple Watch Ultra 3 zkontaktovat záchranné složky v případě nouze, přičemž k dispozici jsou i funkce Zprávy přes satelit a Find My. Jedním dechem je zde ale třeba dodat, že vzhledem k tomu, že Apple v Česku zatím oficiálně satelitní komunikaci u iPhonů nepodporuje, bylo by velkým překvapením, kdyby tomu bylo jinak u hodinek. Potěší tak alespoň podpora 5G, která by zde chybět neměla.
Co se týče výdrže baterie, Apple láká na 42 hodin. což už je pořádná dávka energie. Hodinky budou k dispozici za 799 dolarů s tím, že k předobjednání jsou ode dneška a to v klasické černé a přírodní variantě, jak jsme zvyklí od loňska. Ve výsledku se tedy jedná o relativně drobný upgrade, který ale určitě dokáže díky užším rámečkům kolem displeje zaujmout. A když k tomu navíc přičteme nasazení monitorngu srdečního tlaku, sleep score pro spánek a další drobnosti, které Apple ukázal u Apple Watch Series 11, jedná se určitě o zajímavý upgrade.
