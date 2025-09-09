Zavřít reklamu

Apple Watch Ultra 3 oficiálně představeny: V hlavní roli větší displej, satelit a 5G

Vše o Apple
Jiří Filip
2

Po Apple Watch Series 11 a SE 3 přišla řada na představení Apple Watch Ultra 3. U těch začal Apple s novinkami ohledně displeje, který byl oproti předešlé generaci zásadně vylepšen. Jednak se dočkal zásadního ztenčení rámečků, díky čemuž se tak stává největším displejem doposud použitým v Apple Watch, a jednak by měl díky novému typu panelu nabízet i podstatně lepší pozorovací úhly. Samozřejmostí jsou pak i nové exkluzivní ciferníky, které plochu displeje využijí naplno.

Mohlo by vás zajímat

Velmi zajímavou novinkou je podpora satelitní komunikace, kterou známe z iPhonů. To jinými slovy znamená, že přes satelit půjde nově skrze Apple Watch Ultra 3 zkontaktovat záchranné složky v případě nouze, přičemž k dispozici jsou i funkce Zprávy přes satelit a Find My. Jedním dechem je zde ale třeba dodat, že vzhledem k tomu, že Apple v Česku zatím oficiálně satelitní komunikaci u iPhonů nepodporuje, bylo by velkým překvapením, kdyby tomu bylo jinak u hodinek. Potěší tak alespoň podpora 5G, která by zde chybět neměla.

mpv-shot0133
mpv-shot0134
mpv-shot0135
mpv-shot0136
mpv-shot0137
mpv-shot0138
mpv-shot0139
mpv-shot0140
mpv-shot0141
mpv-shot0142
mpv-shot0148
mpv-shot0149
mpv-shot0151
mpv-shot0152
mpv-shot0154
mpv-shot0155
mpv-shot0157
mpv-shot0159
mpv-shot0161
Vstoupit do galerie

Co se týče výdrže baterie, Apple láká na 42 hodin. což už je pořádná dávka energie. Hodinky budou k dispozici za 799 dolarů s tím, že k předobjednání jsou ode dneška a to v klasické černé a přírodní variantě, jak jsme zvyklí od loňska. Ve výsledku se tedy jedná o relativně drobný upgrade, který ale určitě dokáže díky užším rámečkům kolem displeje zaujmout. A když k tomu navíc přičteme nasazení monitorngu srdečního tlaku, sleep score pro spánek a další drobnosti, které Apple ukázal u Apple Watch Series 11, jedná se určitě o zajímavý upgrade.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.