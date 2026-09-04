Chcete iPhone Ultra? Připravte se na boj. Apple jich údajně zvládá vyrábět jen pár stovek denně

Pokud jste si plánovali pořídit iPhone Ultra okamžitě po zahájení prodeje, následující řádky vás zřejmě moc nepotěší. Možná totiž nebudete potřebovat jen poměrně dost peněz, ale taktéž pořádnou dávku štěstí. Apple má totiž jen pár dní před představením svého prvního skládacího iPhone stále bojovat s jeho výrobou a čísla, která nyní přinesl Nikkei Asia, jsou až neuvěřitelná. Ještě na konci srpna se totiž údajně vyrábělo pouze několik stovek kusů iPhone Ultra denně.
Důvodem přitom nemá být nějaká zásadní konstrukční chyba, kvůli které by Apple musel celý produkt předělávat, ale „jen“ extrémně přísné požadavky společnosti na kvalitu výroby. Apple měl během srpna například provést ještě další ověřovací proces, aby si byl jistý, že lze iPhone Ultra vyrábět ve velkém přesně podle jeho požadavků. A právě tady se ukázalo, že výrobní výtěžnost stále není tam, kde by ji Apple chtěl mít, což logicky tento telefon odsuzuje k tomu, že jej bude na pultech obchodů zprvu extrémně málo.
Největší pozornost má Apple nepřekvapivě věnovat rovnosti povrchu skládacího displeje a samotnému pantu. Právě tyto dvě části patří dlouhodobě mezi nejsložitější komponenty iPhone Ultra. Apple chce totiž výrazně minimalizovat viditelný přehyb uprostřed obrazovky a zároveň zajistit, aby mechanismus pantu splňoval jeho požadavky na přesnost a dlouhodobou odolnost.
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Ještě nedávno přitom situace vypadala podstatně optimističtěji. Problémy s pantem a testováním odolnosti displeje totiž údajně měly být během zkušební výroby u Foxconn vyřešeny natolik, že Apple údajně zvýšil objednávku z původních 7 až 8 milionů na přibližně 10 milionů kusů. Současné tempo výroby je ale samozřejmě od podobných čísel na míle vzdálené.
Výroba se má sice postupně rozjíždět a několik stovek kusů denně tedy rozhodně nebude dlouhodobým stavem, přesto může být počáteční dostupnost opravdu mizerná. Ostatně, už dříve se objevily informace, že Apple může zahájit předobjednávky iPhone Ultra později než u iPhone 18 Pro, případně zvolit postupné uvedení na jednotlivé trhy. S trochou nadsázky se mi tak chce říci, že nynější zprávy o pomalé výrobě vlastně nejsou žádným překvapením, ale spíš „jen“ potvrzením toho, s čím tak nějak už chvíli počítáme.
Poměrně zajímavá paralela se pak nabízí s tehdy též revolučním a velmi očekávaným iPhone X z roku 2017. Ten totiž Apple sice představil společně s iPhone 8 v září, ale předobjednávky spustil až na konci října. U iPhone Ultra se tak ve výsledku může opakovat něco velmi podobného a dodací lhůty se po zahájení prodeje mohou rychle protáhnout na čtyři až šest týdnů nebo déle. Háček je však v tom, že se zde bavíme ještě o podstatně dražším telefonu, než kterým byl iPhone X. Dost možná je tedy před námi opravdu paradoxní situace, kdy iPhone Ultra může být sice jedním z nejdražších iPhone v historii, ale zároveň jedním z vůbec nejhůře dostupných. Pokud jej tedy budete chtít mezi prvními, na dlouhé rozmýšlení při spuštění objednávek bych rozhodně nespoléhal, protože každá promarněná vteřina může dodání posunout klidně o týdny až měsíce.