Top Gear: Nový Hyundai IONIQ 3 bude podporovat CarPlay Ultra

Apple pokračuje v rozšiřování své nové generace CarPlay Ultra a podle magazínu Top Gear bude dalším vozem s touto technologií nový Hyundai IONIQ 3. Kompaktní elektromobil bude oficiálně představen na veletrhu IAA Mobility 2025 v Mnichově, který startuje 9. září. Podle dostupných informací půjde o digitálně orientovaný model, který nabídne řidičům možnost používat CarPlay Ultra. I bez aktivace CarPlay bude rozhraní vozu umožňovat hlubokou konfiguraci vzhledu a integraci syntetizovaných zvukových efektů pro elektrický pohon.
Dojezd až 580 km a cenová dostupnost
IONIQ 3 cílí na střední třídu a měl by nabídnout dojezd až 365 mil (přes 580 km) na jedno nabití. Vůz bude menší než IONIQ 5, ale zachová si moderní výbavu. Podle zprávy dorazí na trh v první polovině roku 2026.
Fotogalerie
CarPlay Ultra, představené v květnu 2025, nabízí hlubokou integraci s palubními systémy vozu – včetně tachometru, ovládání klimatizace, rádia nebo přizpůsobitelných widgetů. Design rozhraní je přizpůsoben konkrétnímu modelu a značce, přičemž propojený iPhone zajišťuje aplikace a data, zatímco vůz poskytuje jízdní informace, jako je aktuální rychlost či tlak v pneumatikách.
Rozšíření CarPlay Ultra pokračuje
Doposud byla technologie dostupná pouze u vozů Aston Martin v USA a Kanadě. Apple však potvrdil, že Hyundai, Kia a Genesis připravují další modely s podporou. Opačný přístup zatím zaujímají značky jako BMW, Audi a Mercedes-Benz, které CarPlay Ultra neplánují – alespoň prozatím.