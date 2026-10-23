Zvládne iPhone Duo každodenní zátěž? Test s 32 tisíci ohyby přinesl překvapivé zjištění

Konkurence se u svých skládacích telefonů běžně chlubí oficiálními čísly z testování životnosti pantu, Apple u svého nového iPhonu Duo o konkrétních hodnotách mlčí. Ovšem technologická novinářka Joanna Stern se rozhodla vzít situaci do vlastních rukou a s pomocí na míru sestrojeného stroje podrobila svůj iPhone Duo, který dostala na recenzi, extrémní zátěži, při které telefon během pouhých čtyř nocí absolvoval více než 32 tisíc rozevření a zavření.
Měření ukázalo nečekaný výsledek
Během probíhajícího testování Sternová zprvu nabyla dojmu, že pant s přibývajícím počtem ohybů mírně povoluje a je volnější. Konečné zjištění bylo ale přesně opačné. Speciální siloměr totiž po dokončení testu ukázal, že otevírací mechanismus je ve skutečnosti ještě o něco tužší než na samém začátku testování. Při následném běžném používání novinářka žádný zásadní rozdíl nezaznamenala. Mechanismus zkrátka působil naprosto stejně jako v první den, což označila za velmi působivý výsledek.
Test měl nicméně svá drobná úskalí. Přístroj sice telefon pokaždé rozevřel do naprosté roviny, ale při zavírání jej zcela nedoklapl, přičemž zařízení bylo po celou dobu chráněno obalem. Sternová se také ve svém hodnocení nezmínila o tom, zda se po takové zátěži stal samotný ohyb na displeji viditelnějším, což bývá u skládacích telefonů s přibývajícím časem poměrně častý neduh. Celý test můžete vidět níže.
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Jihokorejská konkurence je papírově dál
Ačkoliv je výdrž iPhonu Duo v reálném nezávislém testu dobrá, na oficiální čísla konkurence zatím ztrácí. Samsung má u svých skládacích panelů zavedené přísné interní certifikace. Například u letošního displeje pro model Galaxy Z Fold7 výrobce deklaruje úspěšné absolvování testu s půl milionem ohybů. To podle Samsungu průměrnému uživateli zaručuje bezproblémové fungování na více než 10 let, a to i při stovce otevření a zavření denně. iPhone Duo dorazí už zítra. Podle některých analytiků se může Apple díky tomuto modelu stát číslem jedna na poli skládacích smartphonů. Jdete do něj?
Ten ohyb tam videt u zhasnuteho displeje samozrejme bude, tak jako treba bublinky pod folii. Mne ale zajima jak to bude vypadat pri rozsvicenem, zda to bude obraz deformovat ci to nebude vubec znat.
sorry, ak budem znieť veľmi negatívne, ale….. veď posúďte sami…
1. nechcem nikoho uraziť, ale prečo obrovské množstvo ľudí tvrdí, že ten ohyb nevidia, keď ja ho vidím? na mnohých videách je to krásne vidieť. A tento ohyb mi faakt že dosť vadí. Snáď bude možné si tento telefon pozrieť aj v obchodoch, určite ma zaujíma naživo.
2. ten test je absolútny prepadák… nedovierala poriadne, test pomaly „jednodňový“ myslím, že nestačí urobiť „len“ 32 000 otvorení za tri dni. Treba urobiť aspoň 50 000 a aby tento test trval dlhšie, pretože mnohé veci sa ukážu skutočne časom. a to ani nekomentujem, že novinárka neukázala ani ohyb po toľkých otváraniach.
3. ja som na display veľmi náročný. A všetky samsung ohýbače mali ten display…… akoby „lacné“ dotyk bol lacný, zlom tam na mňa kričal…. ja neviem….. za mňa to ešte nedosahuje kvalít, ktoré chcem :D
Nedosahuje a nikdy ani dosahovat nebude. Technicky není možné tohle vyrobit. Zkouší to vyřešit nejlépe jak to jde, nikdy to ale nebude dokonalé. Proto stále nechápu proč do takové věci Apple věnoval úsilí. Nejdražší telefon v nabídce, který je plný nevýhod a kompromisů, jediné, že je skládací. Po pár letech to bude bezcenné zařízení. Takové produkty Apple nikdy nevyráběl.
hovoríš mi z duše….. vidíš, nesledujem trendy v ohyboch, pretože mi to fakt nedáva zmysel a ty si mi práve potvrdil, že to naozaj nedáva zmysel :D