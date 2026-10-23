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Zvládne iPhone Duo každodenní zátěž? Test s 32 tisíci ohyby přinesl překvapivé zjištění

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Konkurence  se u svých skládacích telefonů běžně chlubí oficiálními čísly z testování životnosti pantu, Apple u svého nového iPhonu Duo o konkrétních hodnotách mlčí. Ovšem technologická novinářka Joanna Stern se rozhodla vzít situaci do vlastních rukou a s pomocí na míru sestrojeného stroje podrobila svůj iPhone Duo, který dostala na recenzi, extrémní zátěži, při které telefon během pouhých čtyř nocí absolvoval více než 32 tisíc rozevření a zavření.

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Měření ukázalo nečekaný výsledek

Během probíhajícího testování Sternová zprvu nabyla dojmu, že pant s přibývajícím počtem ohybů mírně povoluje a je volnější. Konečné zjištění bylo ale přesně opačné. Speciální siloměr totiž po dokončení testu ukázal, že otevírací mechanismus je ve skutečnosti ještě o něco tužší než na samém začátku testování. Při následném běžném používání novinářka žádný zásadní rozdíl nezaznamenala. Mechanismus zkrátka působil naprosto stejně jako v první den, což označila za velmi působivý výsledek.

Test měl nicméně svá drobná úskalí. Přístroj sice telefon pokaždé rozevřel do naprosté roviny, ale při zavírání jej zcela nedoklapl, přičemž zařízení bylo po celou dobu chráněno obalem. Sternová se také ve svém hodnocení nezmínila o tom, zda se po takové zátěži stal samotný ohyb na displeji viditelnějším, což bývá u skládacích telefonů s přibývajícím časem poměrně častý neduh. Celý test můžete vidět níže.

1920 1080 iPhone Duo 1920_1080_iPhone_Duo
1920 1080 iPhone Duo displays 1920_1080_iPhone_Duo_displays
1520 794 iPhone Duo 1520_794_iPhone_Duo
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iPhone Duo 17 iPhone Duo 17
iPhone Duo 16 iPhone Duo 16
iPhone Duo 8 iPhone Duo 8
iPhone Duo 1 iPhone Duo 1
iPhone Duo 6 iPhone Duo 6
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Jihokorejská konkurence je papírově dál

Ačkoliv je výdrž iPhonu Duo v reálném nezávislém testu dobrá, na oficiální čísla konkurence zatím ztrácí. Samsung má u svých skládacích panelů zavedené přísné interní certifikace. Například u letošního displeje pro model Galaxy Z Fold7 výrobce deklaruje úspěšné absolvování testu s půl milionem ohybů. To podle Samsungu průměrnému uživateli zaručuje bezproblémové fungování na více než 10 let, a to i při stovce otevření a zavření denně. iPhone Duo dorazí už zítra. Podle některých analytiků se může Apple díky tomuto modelu stát číslem jedna na poli skládacích smartphonů. Jdete do něj?

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iPhone Duo

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