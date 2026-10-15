Jak výkonný je skládací iPhone Duo? První benchmark odhalil jeho výkon i velikost RAM

První skládací iPhone v historii Applu se začne prodávat už příští týden, přičemž předobjednávky odstartují dokonce již zítra. Přestože jsme se o iPhonu Duo při jeho zářijovém představení dozvěděli prakticky vše podstatné, jedna důležitá otázka zůstávala nezodpovězená. Jak si totiž tento skládací telefon povede z hlediska výkonu ve srovnání s klasickými iPhony 18 Pro? Odpověď nyní přináší první výsledky benchmarku Geekbench 7, ve kterém se iPhone Duo objevil ještě před zahájením prodeje. A jak se zdá, majitelé novinky se rozhodně nemusí obávat, že by kvůli skládací konstrukci museli dělat výrazné výkonnostní kompromisy.
Jak upozornil server MacRumors, iPhone Duo se v databázi Geekbench 7 objevil pod označením iPhone19,4, přičemž testované zařízení využívalo iOS 27.1. V testu výkonu jednoho procesorového jádra dosáhlo 3986 bodů, zatímco při zapojení všech jader získalo 11 067 bodů. To jsou výsledky, které se velmi blíží hodnotám naměřeným u iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max.
Vlastně se není příliš čemu divit. Apple totiž svůj první skládací telefon vybavil stejným 2nm čipem A20 Pro, jaký pohání právě letošní profesionální iPhony. Ten disponuje šestijádrovým CPU a sedmijádrovým GPU, přičemž podle výsledků benchmarku pracuje procesor na frekvenci 4,93 GHz. Z hlediska hrubého výpočetního výkonu tak iPhone Duo rozhodně nezaostává. Zajímavé je také potvrzení velikosti operační paměti. Geekbench totiž u testovaného zařízení uvádí 11,30 GB dostupné RAM, což odpovídá fyzické kapacitě 12 GB. I v tomto ohledu je tedy skládací iPhone srovnatelný s modely 18 Pro.
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Přestože první výsledky vypadají velmi slibně, je třeba připomenout, že jeden benchmark ještě nemusí vypovídat o skutečném výkonu při každodenním používání. iPhone Duo totiž disponuje zcela odlišnou konstrukcí než klasické iPhony, což může ovlivňovat například odvod tepla při dlouhodobé zátěži.
Dalším faktorem je dvojice displejů, která může v určitých situacích klást vyšší nároky na grafický výkon i spotřebu energie. Právě výkon GPU přitom zveřejněný test vůbec neprověřoval. Zda tedy bude iPhone Duo stejně rychlý jako iPhone 18 Pro také při delším hraní náročných her, ukážou až podrobnější testy.
Apple každopádně u čipu A20 Pro slibuje až o 20 % vyšší výkon CPU a až o 40 % vyšší grafický výkon ve srovnání s loňským A19 Pro. Pokud se tyto hodnoty podaří skládacímu iPhonu využít i v praxi, rozhodně se nebude mít za co stydět. Předobjednávky iPhonu Duo odstartují v pátek 16. října, zatímco první zákazníci se jej dočkají 23. října. Právě tehdy se také ukáže, zda Apple dokázal skloubit netradiční skládací konstrukci s výkonem, na který jsme u jeho nejdražších iPhonů zvyklí.