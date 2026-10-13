Apple odhalil překvapivé tajemství iPhone Duo! Jeho skládací pant ukrývá důmyslný systém chlazení

Když Apple představil svůj první skládací iPhone Duo, bylo jasné, že jeho vývoj musel být z technického hlediska pořádně náročný. Ostatně vměstnat výkonný hardware, dvojici displejů a dostatečně velkou baterii do těla, které musí být zároveň extrémně tenké a ohebné, rozhodně není jednoduchý úkol. Nyní se však ukazuje, že Apple musel vyřešit ještě jeden poměrně zásadní problém, o kterém se při představení novinky příliš nemluvilo. Tím je chlazení. A jak nyní v rozhovoru pro magazín PCMag prozradili přímo inženýři Applu, při jeho vývoji přišli s opravdu zajímavým řešením, které se ukrývá přímo v pantu telefonu.
Apple využil pant k odvádění tepla
Jednou z největších výzev při vývoji iPhonu Duo bylo podle seniorní manažerky Applu pro návrh chlazení Banafsheh Barabadi zajištění dostatečného odvodu tepla. Skládací konstrukce totiž znamená, že se telefon po zavření prakticky zdvojnásobí na tloušťce, což chlazení výkonného čipu A20 Pro značně komplikuje. Apple proto přišel s řešením, které využívá samotný skládací mechanismus.
Přímo skrz pant totiž vede flexibilní grafitový prvek, který přenáší teplo mezi oběma polovinami telefonu. Díky tomu se může teplo vznikající při práci procesoru rozprostřít na větší plochu a následně efektivněji odvádět do okolí. Zajímavé přitom je, že tento prvek musel být navržen tak, aby vydržel obrovské množství otevření a zavření telefonu, aniž by přišel o své tepelné vlastnosti nebo se mechanicky poškodil. Na jeho vývoji proto musely úzce spolupracovat týmy zodpovědné za chlazení a samotnou konstrukci zařízení.
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Nový čip si vyžádal další změny
Tím však zajímavosti kolem chlazení nekončí. Apple totiž u čipu A20 Pro změnil také způsob jeho konstrukce. Operační paměť již není umístěna přímo nad procesorem, ale vedle něj, díky čemuž může být čip účinněji propojen s odpařovací komorou odvádějící teplo. K tomuto propojení navíc slouží speciální materiál označovaný jako „metal over foam“, který kombinuje dobrou tepelnou vodivost s potřebnou mechanickou pružností.
Samotný iPhone Duo pak využívá vlastní odpařovací komoru přizpůsobenou skládací konstrukci. Výsledkem všech těchto úprav má být nejen účinnější chlazení, ale také schopnost udržet vysoký výkon po delší dobu. Apple ostatně při představení iPhonu Duo uvedl, že novinka dokáže nabídnout až o 35 % vyšší dlouhodobý výkon oproti iPhonu 17 Pro.
Právě podobné konstrukční detaily přitom ukazují, kolik práce se za vývojem skládacího iPhonu skrývá. Zatímco zvenčí si uživatel všimne především dvojice displejů a skládacího mechanismu, uvnitř se nachází řada technologií, které musel Apple navrhnout speciálně pro tento typ zařízení. A využití pantu jako součásti chladicího systému je bezesporu jednou z těch nejzajímavějších.