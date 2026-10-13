Apple se v posledních měsících snaží dohnat konkurenci na poli umělé inteligence a podle všeho je ochotný investovat nejen do vlastního vývoje, ale také do získávání talentovaných odborníků z jiných společností. Nejnověji se totiž ukázalo, že kalifornský gigant uzavřel dohodu se startupem Huxe, za kterým stojí bývalí vývojáři Googlu podílející se na populárním nástroji NotebookLM. A přestože nejde o klasickou akvizici celé společnosti, Apple díky této dohodě získává možnost zaměstnat některé její pracovníky a využívat technologie, které vyvinuli. To by přitom mohlo být do budoucna poměrně zajímavé.
Apple má zájem o odborníky na AI audio
Startup Huxe založili v roce 2024 Raiza Martin, Jason Spielman a Stephen Hughes, kteří dříve pracovali na projektu NotebookLM od Googlu. Jejich cílem bylo vytvořit aplikaci, která by pomocí umělé inteligence převáděla nejrůznější informace do zvukové podoby. Uživatelé si tak mohli například nechat připravit každodenní audio přehled e-mailů a událostí v kalendáři, poslouchat automaticky generované podcasty na vybraná témata nebo sledovat průběžně aktualizované zpravodajské a sportovní přehledy.
Huxe se veřejnosti otevřel v září loňského roku a podařilo se mu získat investici ve výši 4,6 milionu dolarů. Přesto však jeho fungování nemělo dlouhého trvání. Letos v květnu totiž vývojáři oznámili ukončení projektu s tím, že se hodlají věnovat novým příležitostem. Samotná služba následně skončila 28. května.
Teprve nyní se však díky evropské databázi související s nařízením Digital Markets Act ukázalo, že Apple již 9. června oznámil dohodu, která mu umožňuje nabídnout zaměstnání vybraným pracovníkům Huxe a získat nevýhradní licenci k duševnímu vlastnictví startupu. Neznamená to tedy, že Apple koupil celou společnost, a veřejně zatím není potvrzeno ani to, kteří zaměstnanci nabídku skutečně přijali.
Dočkáme se podobných funkcí v Siri?
Co přesně Apple s technologiemi Huxe plánuje, zatím není jasné. Nabízí se však jejich možné využití v rámci Apple Intelligence či nové generace Siri. Představa, že vám iPhone například během ranní cesty do práce automaticky připraví zvukový souhrn důležitých e-mailů, schůzek a nejnovějších zpráv, totiž rozhodně nezní špatně. Stejně zajímavé by mohlo být také propojení s AirPods nebo HomePody.
Zda se však podobných funkcí skutečně dočkáme, ukáže až čas. Jisté je zatím pouze to, že Apple pokračuje v rozšiřování svých možností na poli umělé inteligence a získávání technologií i odborníků, kteří by mu mohli pomoci vylepšit jeho vlastní produkty. Podle 9to5Mac jde navíc již nejméně o čtvrtou letošní dohodu Applu související s AI.