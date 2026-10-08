Microsoft vyhlásil novou éru Windows! Sází na AI a supervýkonným notebookem útočí na MacBook Pro

Microsoft včera večer vyhlásil pomyslnou válku Apple a jeho softwarovým i hardwarovým produktům. Na tiskové konferenci, na kterou lákal poměrně sebevědomými hesly typu „nová éra“, totiž odhalil to, jakým směrem by se rád v budoucnu jak na poli software, tak vlastně i hardware ubíral. Hlavní roli přitom hrála nepřekvapivě umělá inteligence, která se má stát ještě výraznější součástí Windows, ale také nový hardware schopný provozovat náročné AI modely přímo v zařízení. Vedle softwarových novinek proto Microsoft oznámil také cenu a dostupnost svého nejvýkonnějšího notebooku Surface Laptop Ultra, který představil již letos v květnu a kterým chce nyní pořádně zatopit profesionálním MacBookům Pro od Apple.
Surface Laptop Ultra je po hardwarové stránce skutečně zajímavým strojem. Jeho srdcem je čip Nvidia RTX Spark kombinující až 20jádrový procesor Nvidia Grace s grafikou architektury Blackwell, která může nabídnout až 6144 jader. K dispozici je až 128 GB jednotné operační paměti a výpočetní výkon pro AI může dosahovat až jednoho petaflopu. Výbavu doplňuje 15″ dotykový mini-LED displej, velký haptický trackpad, magnetické nabíjení připomínající MagSafe či poměrně bohatá portová výbava. Microsoft navíc slibuje nižší hmotnost než u 16″ MacBooku Pro, byť samozřejmě současné generace. Nová generace těchto strojů má přitom dorazit ještě lehčí, tedy alespoň podle dosavadních úniků. Cena novinky startuje na 2599 dolarech a do prodeje zamíří 16. října. A aby Microsoft přechod od Applu ještě více zatraktivnil, nabízí majitelům vybraných MacBooků Pro při jejich výkupu bonus až 1000 dolarů, takže přechod teoreticky vyjde jen na 1599 dolarů, což je za takto výkonný stroj opravdu zajímavá cena.
Windows čeká další velká proměna
Ještě zajímavější než samotný hardware je však určitě směr, kterým chce Microsoft posouvat Windows. Společnost totiž představila svou vizi takzvané hybridní inteligence, v rámci které budou AI nástroje využívat jak výkon samotného počítače, tak cloudové služby. To jinými slovy znamená, že uživatelé nebudou muset při každém náročnějším požadavku odesílat data na vzdálené servery, jelikož část úloh zvládne zařízení zpracovat samo. Svým způsobem se tedy též jedná o převzetí vize Apple, který se snaží řadu AI úkonů řešit přímo v zařízení, ale ty složitější posílá na cloud.
Microsoft se ale chce zaměřit také na AI agenty, kteří budou schopni samostatně vykonávat složitější úkoly. Právě pro ně připravil například technologii Microsoft Execution Containers, jejímž cílem je oddělit činnost AI agentů od ostatních procesů a lépe kontrolovat, k jakým datům a funkcím počítače mají přístup.
Vedle toho Microsoft pokračuje také v postupné modernizaci samotného prostředí Windows 11. V testovacích verzích systému se tak například objevily přepracované systémové dialogy, například okno Vlastnosti souboru s podporou tmavého režimu, modernizované Automatické přehrávání, Správa tisku nebo dialog Spustit. Nejde tedy o představení Windows 12, ale spíše o další postupnou proměnu současného systému, který se má stále více přizpůsobovat éře umělé inteligence.
Aby toho nebylo málo, Microsoft vedle notebooku posílá do prodeje také Surface RTX Spark Dev Box, což je kompaktní počítač určený především vývojářům pracujícím s umělou inteligencí, který nabízí až 128 GB jednotné paměti a výkon až jeden petaflop. Jeho cena začíná na 5999 dolarech, čímž míří do podobného segmentu jako výkonnější konfigurace Mac Studio. Microsoft tedy evidentně nechce Applu konkurovat pouze jedním notebookem, ale celým propojením výkonného hardwaru, Windows a nástrojů umělé inteligence. A právě to bude v následujících letech zřejmě jeden z nejzajímavějších soubojů ve světě osobních počítačů.