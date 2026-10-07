Takhle vypadá nová chytrá Apple domácnost! Unikl zámek, termostat i teplotní senzor

Je tomu sice teprve pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple spojil síly s LG při vývoji celé řady příslušenství pro svou novou chytrou domácnost, a už tu další velký únik. Leaker známý pod přezdívkou pdfu totiž objevil přímo v aplikaci Domácnost grafické podklady pro připravovaný chytrý zámek, termostat a teplotní senzor od LG. Poprvé tak vidíme, jak bude část příslušenství vytvořeného ve spolupráci s Applem skutečně vypadat a pravděpodobně i to, jak bude vypadat jejich párovací animace přímo na iPhone. Nedokážu si totiž jinak vysvětlit, proč by systém zrovna taková videa jinak obsahoval.
Here’s your first look at home accessories Apple has co-developed with LG. 🧵
1. LG Smart Deadbolt Lock
• The keypad rotates to open. You can use the included swivel pin to limit the rotation on one side so it doesn’t touch a wall.
• Settings for Touchpad Light Ring, Door Left Audio Alarm, and Lock Sound Volume.
• Supports automatic unlocking, tap to unlock, emergency power and master codes.
• Fits 2.375 in (60.3 mm) and 2.75 in (69.9 mm) brackets.
• Comes with 2 mechanical keys.
— pdfu (@itspdfu) October 7, 2026
Nejzajímavější je bezesporu LG Smart Deadbolt Lock, tedy zámek na vchodové dveře. Ten má poměrně jednoduchý obdélníkový design s kruhovým otočným ovladačem a numerickou dotykovou klávesnicí, která se navíc může otáčet, přičemž pomocí přiloženého kolíku bude možné její pohyb na jedné straně omezit například v případě, že se dveře nacházejí těsně vedle zdi. Součástí balení mají být nicméně i dva mechanické klíče, takže pokud by se objevil problém, půjde dveře i nadále otevřít hezky „postaru“.
Velmi zajímavé je pak to, že má zámek podle dřívějších informací kromě Wi-Fi, Bluetooth, Threadu a Matteru podporovat také Ultra Wideband, díky čemuž může přesněji poznat, že se uživatel se svým iPhonem nebo Apple Watch skutečně nachází přímo u dveří, a automaticky je odemknout. Nešlo by tedy pouze o běžné odemykání přes aplikaci Domácnost, ale o podstatně přirozenější způsob, kdy by dveře mohly reagovat jednoduše na váš příchod.
Fotogalerie
Leaker zveřejnil také video termostatu LG Smart Thermostat, který má kruhový design s displejem uprostřed a na první pohled připomíná například termostaty Nest. V nastavení se objevují možnosti pro úpravu jasu, zobrazení vlhkosti či funkci Far Sight Display, která má zobrazovat informace na displeji už při příchodu uživatele. Nechybí ani kalibrace naměřené teploty kvůli sjednocení například s vašimi dalšími domácími teploměry, případně s termostatickými hlavicemi na vašich radiátorech.
Třetím odhaleným produktem je pak výrazně jednodušší teplotní senzor schopný měřit teplotu i vlhkost. Ten má podle uniklých informací magnetickou zadní stranu, díky které jej půjde přichytit přímo na kovový povrch, přičemž pro ostatní místa má být v balení kovová destička s lepicí vrstvou. Napájení zajistí vyměnitelná baterie. Zde si nicméně říkám, zda má podobné zařízení vlastně na trhu místo vzhledem k tomu, že například IKEA prodává typově stejné zařízení podporující Matter doslova za pár korun. Na českém trhu vychází tato legrace na 199 Kč, tedy na zhruba 8 Euro s daní.
Jak jsem již psal výše, únik videí pochází dle leakera pdfu z grafických podkladů, které si aplikace Domácnost stahuje během prvotního nastavování příslušenství, podobně jako tomu je například při nastavování HomePodu. Součástí jsou dokonce 360° pohledy na jednotlivá zařízení, což naznačuje, že integrace produktů do ekosystému Applu je již poměrně daleko či minimálně to, že o finálním designu je již rozhodnuto.
Načasování úniku je přitom více než zajímavé. Apple má totiž už 13. října představit svůj nový HomePad, novou generaci HomePodu mini a Apple TV 4K, čímž chce svou chytrou domácnost výrazně nakopnout. Doufejme tedy, že další posun ve formě příchodu nových produktů nebude příliš daleko a chytrá Apple domácnost zažije pomyslný velký třesk.