Apple spojil síly s LG. Pro jeho chytrou domácnost chystá zámek, zvonek i bezpečnostní kamery

Apple se chystá příští týden výrazněji vstoupit do světa chytré domácnosti představením trojice nových produktů. Zdá se však, že jeho plány jsou v tomto směru nakonec podstatně větší než se mohlo na první pohled zdát. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple spolupracuje s LG na celé řadě příslušenství, které má být navrženo přímo s ohledem na nový ekosystém Apple v čele s displejem pro ovládání chytré domácnosti HomePad. V přípravě je například chytrý zámek, videotelefon, termostat nebo hned několik bezpečnostních kamer.
Informace o připravovaných produktech se objevily v dokumentech, které LG předložilo americké certifikační agentuře FCC a organizaci UL Solutions. Samotný Apple v nich sice zmíněn není a LG navíc požádalo FCC o utajení podrobnějších informací, podle Bloombergu však Apple na vývoji zařízení spolupracoval. O to víc dokáže překvapit, že se produkty přesto nebudou prodávat pod jeho značkou. Jejich výrobcem i značkou zůstane LG, zatímco Apple má pomáhat například s návrhem, funkcemi či technickou stránkou zařízení.
Velmi zajímavé je pak to, že bychom se měli dočkat opravdu velkého množství Smart Home novinek. LG má konkrétně připravovat kabelový videozvonek, termostat, chytrý zámek, teplotní senzor, vnitřní a venkovní bezpečnostní kameru a také kameru kombinovanou s venkovním reflektorem. Některá zařízení pak mají podporovat Wi-Fi, Bluetooth, Thread a Matter, což velmi dobře zapadá do současného směřování HomeKitu. Chytrý zámek má navíc nabídnout Ultra Wideband, díky kterému by mohl poznat, že se uživatel se svým iPhonem nebo Apple Watch nachází v jeho bezprostřední blízkosti, a následně automaticky odemknout dveře.
Pro Apple je přitom spolupráce s LG poměrně chytrým řešením. Pokud totiž chce skutečně výrazněji konkurovat ekosystémům jako Google Nest, Amazon Ring nebo Samsung SmartThings, potřebuje kolem své platformy mnohem širší nabídku hardwaru, než jakou dokáže vytvořit pouze vlastními silami. Spolupráce s výrobcem typu LG mu tak umožní ovlivňovat podobu a funkce jednotlivých produktů, aniž by zároveň musel každý senzor, kameru nebo zámek sám vyrábět, prodávat a následně podporovat.
Partnerství navíc není až tak překvapivé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Apple s LG totiž spolupracuje dlouhodobě například v oblasti displejů a v minulosti s ním vytvořil také monitory UltraFine určené primárně pro Macy. Samotné LG sice není ve světě chytrého domácího příslušenství zdaleka tak výrazným hráčem jako někteří konkurenti, v roce 2024 však získalo většinový podíl v platformě Homey a je evidentní, že právě této oblasti chce věnovat podstatně větší pozornost.
Na samotné příslušenství si nicméně ještě chvíli počkáme. Apple má svůj HomePad společně s novou Apple TV 4K a HomePodem mini představit už 13. října, nicméně smart home produkty LG podle dostupných informací nebudou připravené k prodeji ještě několik měsíců. Pokud se však současné informace potvrdí, začíná být čím dál jasnější, že Apple nechce HomePad představit jen jako další samostatný produkt, ale dlouhodobě se kolem něj snaží vybudovat celý ekosystém chytré domácnosti a LG mu s tím má výrazně pomoci.