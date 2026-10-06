Konec podvádění: ChatGPT bude přidávat neviditelný vodoznak do všeho, co s ním vygenerujete

Společnost OpenAI uvedla, že bude již brzdy označovat neviditelným vodoznakem veškeré texty, které pomocí tohoto nástroje vygenerujete. Společnost tím reaguje na zákon EU, tedy takzvaný EU AI Act, který vyžaduje, aby byl obsah vytvořený přes AI identifikovatelný pomocí nástrojů, které mohou spolehlivě ověřit, zda vznikl text pomoci AI nebo ne. Obrázky, videa i hudební skladby již tento identifikátor obsahují a nyní jej budou mít také veškeré texty vygenerované pomocí ChatGPT. Jen pro upřesnění je důležité uvést, že ChatGPT nebude prvním, kdo zavede tuto ochranu, tu už totiž nyní nabízí Cloude.
V nejbližších dnech až týdnech bude ChatGPT a Codex zavádět toto pravidlo pro veškeré vygenerované texty s tím, že použije technologii textGrain. Tu v podstatě není možné žádným způsobem identifikovat, protože funguje na tom principu, že statisticky vypočítává, jakým způsobem model volí slova nebo části slov a díky tomu dokáže detekovat, zda se jedná o text psaný člověkem nebo pomocí AI. Problém je v tom, že pokud si necháte vygenerovat nějaký text a ten následně přepíšete pomocí vlastních slov, tak již příliš nejde detekovat, zda je to AI text nebo váš vlastní text. Proti AI v poslední době také extrémním způsobem bojuje Google, který v posledních dnech vydal Spam Update který detekuje pomocí ochrany SAFE weby, které produkují takzvaný Thin kontent a ty následně vyřazuje z vyhledávání a Google Discover. Jak se zdá, tak AI sice již zůstane navždy v našich životech, ale míra toho, jak jej můžeme používat bude značně regulována.
Pokud jste tedy nyní používali ChatGPT na tvoření textů, psaní domácích úkolů nebo cokoli podobného, tak nyní máte smůlu a je jedno, zda se jednalo o školní projekty nebo věci, které jste následně publikovali online. V obou případech totiž lze vše jednoduše detekovat a penalizovat.