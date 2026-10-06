Apple nechtěně odhalil nové funkce pro HomePod mini i s animací

Apple se zjevně chystá posunout HomePody v rámci domácího ozvučení televize zase o pořádný kus dál. Už před několika týdny se v HomePod OS 27 objevily první zmínky o možnosti vytvořit z celkem čtyř HomePodů skutečnou surround sestavu s předními a zadními reproduktory. Nyní dorazila třetí beta HomePod OS 27.2 a její kód ukazuje, že Apple jednotlivé části celého systému postupně skládá dohromady. Kromě dalších prvků pro čtyřreproduktorový surround se totiž objevilo také nové propojení Siri s Apple TV a dokonce nová světelná animace HomePodu.
Nejzajímavější je samozřejmě právě surround. V HomePod OS 27.2 beta 3 se nachází kód, díky kterému dokáže Siri rozpoznat, že konkrétní HomePod patří do určité surround sestavy. HomeKit kvůli tomu počítá s novým rozhraním surroundSystem, přičemž v systému se objevují také další nástroje pro správu skupin reproduktorů. Samo o sobě by to možná příliš zajímavě nepůsobilo, v kombinaci s předchozími objevy ale začíná být poměrně jasné, kam Apple míří.
Four-HomePod surround is almost here, and Apple is adding more capabilities to its Home software.
Highlights from audioOS 27.2 beta 3:
• Siri can match a speaker to its surround system. Code includes the diagnostic “Accessory [X] is a speaker in surround system [Y].” Relies on HomeKit exposing the surroundSystem interface.
• When HomePod is part of a Home Theater group for an eligible Apple TV, it can now use a new proxy-activation path to pass Siri requests to Apple TV. A separate, older path still forwards microphone audio to Apple TV. (AFSiriActivationOdeonProxyVoiceTrigger)
• There’s a new light animation for rejecting touch events on HomePod. As an example, here’s a demo of HomePod rejecting touch events while Siri AI is in thinking mode. It’s not clear yet when the new touch rejection may activate. (ShakeCircleAnimation)
— pdfu (@itspdfu) October 6, 2026
Čtyři HomePody kolem televize
Apple v současnosti umožňuje vytvořit stereo pár HomePodů a používat jej společně s Apple TV 4K jako výchozí zvukový výstup. Nově připravovaný systém má však počítat rovnou se čtyřmi reproduktory rozmístěnými jako levý a pravý přední a levý a pravý zadní kanál. Dříve objevený kód navíc ukázal na automatickou kalibraci podle místnosti, mapování pozic jednotlivých reproduktorů, úpravu časování, správu basů, ekvalizaci či zvýraznění dialogů. Zvlášť má systém pracovat také s filmy, vícekanálovým zvukem a hudbou.
Že už není celý systém jen vzdáleným experimentem, naznačila ostatně druhá beta tvOS 27.2. FlatpanelsHD v ní dokázal k jedné Apple TV 4K připojit dva páry HomePodů, tedy čtyři reproduktory současně. Řešení ještě nebylo hotové (například nebylo možné správně určit přední a zadní reproduktory), nynější změny v HomePod OS ale vypadají jako další díl skládačky potřebný právě k tomu, aby Apple mohl surround zprovoznit tak, jak zamýšlí.
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Siri se více propojí s Apple TV
Zajímavá změna se týká také Siri. Pokud je HomePod součástí Home Theater sestavy podporované Apple TV, HomePod OS 27.2 beta 3 obsahuje nový způsob, jakým může reproduktor předat požadavek Siri přímo Apple TV. Vedle něj přitom nadále existuje starší mechanismus pro předávání zvuku z mikrofonu HomePodu do Apple TV. Co přesně tím Apple sleduje, zatím není jasné a bylo by předčasné z toho vyvozovat například přenesení výpočetně náročnějších funkcí Siri na Apple TV. Minimálně ale vidíme, že Apple propojení obou zařízení na systémové úrovni dál prohlubuje.
A nakonec je tu jedna drobnost, kterou uživatelé na rozdíl od kódu poznají okamžitě. HomePod dostal novou světelnou animaci, která může signalizovat odmítnutí dotykového vstupu. V ukázce se aktivuje například ve chvíli, kdy Siri AI přemýšlí a HomePod během této doby nereaguje na dotyky na horní ploše. Zatím však není jasné, za jakých okolností ji Apple nakonec skutečně využije.
Ze všech změn je nicméně nejzajímavější právě pokračující příprava surroundu. Ještě začátkem září jsme měli v ruce především několik stop ukrytých v HomePod OS, nyní už ale Apple postupně propojuje HomeKit, Apple TV i samotné HomePody tak, aby dokázaly se čtyřmi reproduktory skutečně pracovat. Oficiálně samozřejmě stále nic potvrzeno není, vše ale nasvědčuje tomu, že domácí kino ze čtyř HomePodů už není příliš daleko.