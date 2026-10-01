Apple na velký HomePod nezapomněl. Nová generace je stále ve vývoji, na představení si ale ještě počkáme

Pokud jste doufali, že Apple společně s novým HomePod mini představí také nástupce klasického velkého HomePod, budete si muset ještě nějakou dobu počkat. Dobrou zprávou nicméně je, že Apple na svůj větší chytrý reproduktor rozhodně nezanevřel a podle nejnovějších informací jej stále plánuje aktualizovat. Jen se tak nestane současně s ostatními novinkami pro chytrou domácnost, které má představit již v říjnu.
Apple má totiž podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu na 13. října naplánovanou poměrně zajímavou várku produktů zaměřených právě na chytrou domácnost. Dorazit má dlouho očekávaný Home Hub, nová generace HomePodu mini a rovněž nová Apple TV. Poslední dvě zmíněné novinky si mají zachovat současný design, uvnitř však dostanou výkonnější čipy, díky kterým budou připravené mimo jiné na novou generaci Siri s AI funkcemi. HomePod mini má navíc dorazit v nových barevných variantách včetně růžové a zelené.
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Velký HomePod přijde na řadu později
Právě vedle těchto produktů však může absence velkého HomePodu působit poněkud zvláštně. Jeho současná generace byla totiž představena už v lednu 2023 a Apple ji od té doby nijak zásadně nevylepšil. Podle Gurmana nicméně vývoj nástupce pokračuje, jen jeho představení není bezprostředně na programu. Jinými slovy, zatímco HomePod mini se má dočkat aktualizace už nyní na podzim, jeho větší sourozenec přijde na řadu až později. Kdy přesně, zatím bohužel jasné není.
O samotných novinkách toho zatím příliš mnoho nevíme. Dřívější informace nicméně hovořily především o nasazení novějšího a výrazně výkonnějšího čipu, který by HomePodu umožnil využívat novou Siri. Právě podpora Siri AI totiž bude pro budoucnost chytrých reproduktorů Applu naprosto zásadní. V kódu HomePod Software 27 se již dokonce objevily části systému související se Siri AI spolu s novými světelnými efekty odpovídajícími jejímu vzhledu. Současné HomePody však novou Siri nepodporují, takže je možné, že Apple některé její funkce sváže až s novým hardwarem.
Velké designové změny se naopak podle dosavadních informací očekávat nemají. Apple by se měl držet současné koncepce HomePodu a soustředit se především na jeho vnitřnosti. Vedle výkonnějšího procesoru se spekuluje také o modernější konektivitě či novější generaci Ultra Wideband čipu, která by mohla vylepšit například předávání hudby mezi iPhonem a HomePodem. Výkonnější hardware by navíc mohl Applu otevřít dveře i k dalším úpravám výpočetního audia.
Pro fanoušky velkého HomePodu je tedy podstatné především to, že s ním Apple stále počítá. Říjnová várka produktů pro chytrou domácnost sice bude zřejmě patřit HomePodu mini, Apple TV a zcela novému Home Hubu, klasický HomePod však rozhodně nekončí. Jen si na jeho další generaci budeme muset počkat o něco déle.