8 jednoduchých nastavení, díky kterým ochráníte svůj smartphone před útočníky

Stačí pár jednoducých nastavení a zmeň ve vašich navících a váš telefon se stane výrazně bezpečnější a navíc ještě ušetříte nějaké to procento baterie. Následující změny vám nijak nezhorší zážitek z používání telefonu ani vás nijak neomezují a přesto přidají zcela zásadní zabezpečení proti většině běžnných útoků, které se na telefony dělají. Stačí začíte dodržovat následujících 8 pravidel a váš smartphone bude mnohem bezpečnější.
Omezte, k čemu mají aplikace přístup
Otevřete Nastavení a v něm pak jednotlivé aplikace a u každé povolte používání polohy, mikrofonu a kamery jen během používání aplikace. Drtivá většina aplikací nepotřebuje mít k těmto věcem přístup v momentě, kdy aplikaci nepoužíváte.
Vypněte sledování aplikací
Jděte do nastavení – Soukromí a zabezpečení – Sledování a zde vypněte sledování u všech aplikací. I zde platí to co u předchozího bodu. Tím, že vás nebudou aplikace sledovat o nic nepřijdete, pouze s nimi nebudete sdílet vaše informace a návyky.
Vypněte náhledy notifikací
Notifikace jsou super věc a rozhodně si je nechte zapnuté, ovšem omezte je tak, aby nebyl vidět text samotné notifikace, ale pouze oznámení o notifikaci. Díky tomu nebude mít možnost nikdo vidět například ověřovací kódy na vaší zamknuté aplikaci v momentě, kdy vám takový kód dojde přes SMS.
Používejte jedno heslo pro jednu aplikaci
Na každou aplikaci nebo ke každému účtu přistupujte pomocí speciálního hesla, které nebudete používat u jiných aplikací nebo účtů.
Nepoužívejte ověřování pomocí SMS
V momentě, kdy je možné u některé služby využít k dvoufázovému ověřování něco jiného než SMS kód, využijte to. Útočníci mohou
Změňte okamžitě ukradená hesla
Jakmile vám telefon ohlásí, že vaše heslo bylo odcizeno, okamžitě jej změňte. Pokud to je možné, zmeňte ideálně i přihlašovací jméno nebo email k dané službě.
Vypněte nepoužívaná připojení
Pokud zrovna nepoužíváte Wi-Fi nebo Bluetooth, vypněte je. Jednak tím ušetříte baterii, ale ostatní zařízení včetně těch, která patří útočníkům nebudou vědět, že se vaše zařízení nachází v jejich blízkosti a nemohou do něj proniknout.
Nepoužívejte USB nabíječky na veřejných místech
V poslední době se často stává, že na veřejných místech najdeme místo klasické zásuvky rovnou USB nabíječku.