Apple tímto krokem nepřímo potvrdil, že brzy odhalí nový HomePod mini

Dostupnost HomePodu mini se v oficiálním internetovém obchodě Applu napříč několika klíčovými trhy výrazně zhoršuje. U vybraných barevných variant se dodací lhůty protahují až na osm týdnů, zatímco některé odstíny jsou v současnosti zcela vyprodané a nelze je objednat. Tento výpadek skladových zásob je další indicií, že se představení druhé generace blíží.
Výpadky napříč kontinenty
V americkém Apple Storu hlásí žlutá a oranžová varianta nedostupnost pro doručení na celou řadu PSČ. Modrý a bílý model nabízí odhadované datum doručení mezi 14. a 21. říjnem, přičemž temně inkoustová verze je dostupná v rozmezí 12. až 14. října. Situace ve Velké Británii je ještě kritičtější. Modré provedení nelze objednat vůbec, na žluté si zákazníci počkají tři až čtyři týdny a oranžová hlásí čekací dobu šest až osm týdnů.
Stejné šestitýdenní až osmitýdenní zpoždění u oranžové barvy vykazují také pobočky v Německu, Francii, Austrálii a Japonsku. V Kanadě pak žlutý i oranžový model zmizel z nabídky doručení úplně, přestože ostatní barvy se běžně expedují během několika pracovních dní.
Fotogalerie
Očekávaná premiéra po boku dalších novinek
K těmto průtahům dochází jen krátce před očekávanou podzimní akcí, kterou by měl Apple podle spekulací uspořádat v úterý 13. října. Společně s aktualizovaným modelem Apple TV 4K a zcela novým chytrým domácím displejem se má představit právě HomePod mini 2. Nová generace malého reproduktoru by si měla zachovat stávající design potažený tkaninou. Nabídne ale znatelně rychlejší procesor pro podporu Apple Intelligence a novou paletu barev.
Ačkoliv se menší výpadky zásob u HomePodu mini objevovaly s přestávkami v průběhu celého uplynulého roku, takto plošné a dlouhé dodací lhůty v kombinaci s blížícím se říjnovým termínem tradičně předznamenávají doprodej stávajícího hardwaru a příchod modernizovaného nástupce. Vše tak nasvědčuje tomu, že představení je za rohem. Produkt by se měl ukázat vedle nové Apple TV a domácího hubu, na který se spousta uživatelů těší. Spekuluje se, že Apple měl novinky v podobě HomePodu mini a Apple TV v šuplíku docela dlouho, neboť čekal na dokončení Siri AI.