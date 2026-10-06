iPad čeká další designová změna. Apple má výrazně ztenčit rámečky kolem displeje

Apple v posledních letech postupně ztenčuje rámečky kolem displejů svých zařízení a podle nejnovějšího úniku by se další výraznější změny měly dočkat také iPady. V minulosti spolehlivý leaker Instant Digital totiž na čínské sociální síti Weibo zveřejnil, že Apple plánuje u svých tabletů „výrazně užší“ rámečky kolem displeje, díky čemuž by vypadaly celkově moderněji, ale také by zároveň nabídly větší zobrazovací plochu při zachování podobných rozměrů samotného zařízení.
Háček je nicméně v tom, že Instant Digital tentokrát neposkytl prakticky žádné další podrobnosti. Neupřesnil tedy, kterého konkrétního iPadu se změna týká ani kdy ji Apple plánuje nasadit. Teoreticky tak může mluvit o základním iPadu, ale stejně tak o postupné změně napříč celou produktovou řadou. Osobně bych si nicméně vsadil spíš na druhou variantu, jelikož Apple rámečky kolem displejů iPadů Pro, Air či mini neztenčoval dlouho a je jasné, že základní iPad v tomto směru udávat trendy určitě nebude.
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Prvním iPadem, u kterého by mohl Apple teoreticky rámečky zúžit, by pak mohl být vzhledem k načasování úniku blížící se mini, který by si měl svou premiéru odbýt v nejbližších týdnech. Počítá se u něj totiž s přechodem z LCD na OLED, se kterým by ruku v ruce mohly dorazit právě i užší rámečky kolem displeje. Tím by ale Apple končit nemusel. OLED displej má totiž v roce 2027 dostat také iPad Air a nové generace pochopitelně čekají i základní iPad a iPad Pro. Právě u Pro modelu se přitom o výrazném ztenčení rámečků spekulovalo již dříve. Ve výsledku by tak jak Air, tak Pro mohly též s užšími rámečky dorazit relativně brzy.
Doufejme tedy, že leaker tentokrát míří přímo do černého a s předstihem se díky němu dozvídáme jednu z nejpříjemnějších proměn iPadů za poslední roky. Protože co si budeme povídat, široké rámečky kolem displeje jsou jednou z věcí, podle které uživatelé hodnotí celkový vzhled zařízení a potažmo to, jak moc je či není dané zařízení moderní. Snad se tedy dočkáme prvních pomyslných vlaštovek co nevidět.