iPad 12 s předstihem odhalen, Dostane A19, 8GB RAM a konečně podporu Apple Intelligence

Po dnešním úniku iPad mini 8 se přímo z kódu Apple podařilo vytáhnout informace také o další připravované novince. Tentokrát jde o iPad 12. generace, tedy nástupce nejlevnějšího iPad v nabídce Apple. A přestože jeho příchod podle všeho není otázkou letošního roku, jeho technická výbava už začíná být poměrně jasná. Apple totiž počítá s čipem A19, 8GB RAM a vlastními čipy C1X a N1.
Informace objevil vývojář spolupracující s portálem MacRumors Aaron Perris a některé z nich se objevovaly už v předchozích únicích. Tentokrát tedy nejde ani tak o úplně nové informace jako spíš o jejich potvrzení přímo prostřednictvím kódu Apple. Současný iPad 11 používá A16, takže přechod rovnou na A19 přinese poměrně výrazný výkonnostní skok.
Ještě důležitější ale bude podpora Apple Intelligence. Současný základní iPad má 6GB RAM a Apple Intelligence nepodporuje, zatímco nový model má dostat 8GB RAM, což je pro Apple Intelligence minimum. iPad 12 tak získá funkce Apple Intelligence i Siri AI, které současné generaci chybí. Vyšší kapacita operační paměti by navíc měla pomoci i celkovému výkonu zařízení.
Fotogalerie
Apple nasadí také vlastní modem a Wi-Fi 7
Velké změny se chystají také u konektivity. Mobilní varianta má používat Apple C1X modem, který podporuje 5G sítě v pásmu sub-6GHz a je úspornější než Qualcomm modem používaný v současném iPad. Vedle něj Apple nasadí také vlastní síťový čip N1. Právě díky N1 získá iPad 12 podporu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Apple tak u svého nejlevnějšího tabletu výrazně modernizuje nejen samotný výkon, ale prakticky celou bezdrátovou výbavu. Kód naopak nic neprozrazuje o případných nových barvách, byť MacRumors připouští, že Apple může barevnou nabídku při příchodu nové generace změnit.
Na nový základní iPad si ale ještě nějakou dobu počkáme. Jeho představení se v tuto chvíli očekává až na jaře 2027, takže letos by žádný nový levný iPad dorazit neměl. Současný model po červnovém zdražení začíná v USA na 449 dolarech a podle MacRumors je pravděpodobné, že stejnou startovní cenu si zachová také jeho nástupce.
Pokud se tedy tyto informace potvrdí, iPad 12 nebude revolucí v klasickém slova smyslu, ale po hardwarové stránce půjde o velmi solidní posun. A19, 8GB RAM, Apple Intelligence, Siri AI, Wi-Fi 7 a vlastní 5G modem C1X totiž z nejlevnějšího iPad udělají podstatně modernější zařízení, než jakým je současná generace. O to víc jsem zvědavý na to, zda hardwarový posun coby majitel iPadu 10 pocítím.