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Apple má problém s Face ID! Německý gigant jej žaluje kvůli technologii v milionech iPhone a žádá i zákaz prodeje

iPad
J. FilipJiří Filip
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Apple má na krku další poměrně nepříjemný patentový spor, který se navíc tentokrát týká jedné z nejdůležitějších technologií moderních iPhone. Společnost trinamiX, která je dceřinou firmou německého chemického gigantu BASF, totiž Apple zažalovala kvůli Face ID s tím, že současná podoba systému pro rozpoznávání obličeje dle jejího názoru porušuje hned sedm jejích patentů.

Zajímavé přitom je, že podle žaloby nebylo problematické původní Face ID představené v roce 2017 společně s iPhone X. Ke spornému využití technologie mělo dojít až později, když Apple svůj biometrický systém postupně zdokonaloval. Mezi produkty uvedenými v žalobě najdeme například řady iPhone 15, iPhone 16 a iPhone 17, iPhone Air nebo několik generací iPad Pro.

iPad Pro M5 LsA 39 iPad Pro M5 LsA 39
iPad Pro M5 LsA 40 iPad Pro M5 LsA 40
iPad Pro M5 LsA 42 iPad Pro M5 LsA 42
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iPad Pro M5 LsA 45 iPad Pro M5 LsA 45
iPad Pro M5 LsA 47 iPad Pro M5 LsA 47
iPad Pro M5 LsA 48 iPad Pro M5 LsA 48
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Face ID má poznat, zda se dívá na skutečnou kůži

Jádrem celého sporu je technologie, která pomáhá rozlišit skutečný lidský obličej od fotografie, masky či jiného předmětu vytvořeného s cílem biometrické zabezpečení oklamat. Právě na tomto problému totiž měla trinamiX dlouhé roky pracovat.

Její technologie využívá konkrétně promítání světelného vzoru na obličej a následnou analýzu odraženého světla, díky čemuž dokáže systém určit vlastnosti snímaného materiálu a společně s informacemi o hloubce rozpoznat, zda se před kamerou skutečně nachází lidská kůže. trinamiX tvrdí, že právě podobný princip nynější Face ID využívá bez potřebné licence.

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Celkem se spor týká sedmi amerických patentů rozdělených do dvou skupin. Čtyři se vztahují k optické detekci lidské kůže při odemykání pomocí obličeje a další tři k detekci vlastností materiálu. Na celém sporu pak může být pro Apple nejvíce zneklidňující to, že trinamiX rozhodně nechce jen symbolické uznání svého prvenství. Po soudu požaduje náhradu škody a také zákaz dalšího porušování patentů. Ten by teoreticky mohl zasáhnout výrobu, prodej nebo dovoz produktů, které soud případně označí za problematické. Jedním dechem je však třeba dodat, že to samozřejmě neznamená, že nyní hrozí okamžité stažení iPhone z obchodů. Jde teprve o požadavek žalující strany a o oprávněnosti jejích tvrzení musí rozhodnout soud.

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Celý spor je zajímavý především tím, jak zásadní technologie se týká. Face ID používá Apple už téměř deset let a u většiny prémiových iPhone prakticky kompletně nahradilo Touch ID. Pokud by tedy soud skutečně dospěl k závěru, že jeho současná podoba porušuje patenty trinamiX, Apple by mohl čekat podstatně větší problém než jen zaplacení několika milionů dolarů za nějakou okrajovou funkci. Zatím jde ale pouze o tvrzení jedné strany sporu a Apple se k žalobě veřejně nevyjádřil. A upřímně, jen stěží si lze představit, že by si nechal Face ID jakkoliv vzít, takže jej dost možná čeká tvrdý boj. 

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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