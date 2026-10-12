Unikla nová obří LEGO stavebnice! Benátky z více než 5600 dílků vypadají fantasticky

LEGO v posledních letech čím dál tím častěji dokazuje, že pokud jde o obří výstavní stavebnice určené dospělým fanouškům, fantazii se meze prakticky nekladou. Vedle nejrůznějších hradů, historických budov nebo slavných památek se totiž nyní chystá také pořádně velký výlet do Itálie. Na internet unikly první fotografie připravované stavebnice LEGO Icons Venetian Neighbourhood, která nás zavede přímo do romantických Benátek. A musím říct, že pokud se vám líbí propracované architektonické modely, tohle bude dost možná jedna z nejzajímavějších novinek letošního podzimu.
Novinka má nést označení LEGO Icons 11388 Venetian Neighbourhood a podle informací zveřejněných leakerem DarthBeard Brix nabídne úctyhodných 5682 dílků. Cena se má pohybovat kolem 549,99 dolaru, přičemž do prodeje by měla stavebnice zamířit už v listopadu letošního roku. LEGO zatím model oficiálně nepředstavilo, na internet se však dostaly fotografie, které zachycují nejen samotnou stavebnici, ale dokonce i její krabici. Díky tomu tak máme poměrně dobrou představu o tom, na co se můžeme těšit.
A rozhodně toho nebude málo. LEGO se totiž podle uniklých fotografií rozhodlo vytvořit poměrně rozsáhlou benátskou scénu, jejíž dominantou jsou dvě historické budovy oddělené vodním kanálem. Na levé straně najdeme nádhernou stavbu s typickými benátskými oblouky, zdobenými okny, balkony a střechami v cihlově červené barvě. Nechybí ani menší věžička s kupolí, která celému modelu dodává nezaměnitelný benátský vzhled. Pravou část pak tvoří vysoká hodinová věž zakončená zelenou kopulí, díky které je celá stavebnice zajímavá i z hlediska výšky.
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Benátky se vším všudy. Nechybí ani gondoly
Zdaleka nejzajímavější je ale podle mě prostor mezi oběma budovami. LEGO zde totiž vytvořilo malý kanál s typickou benátskou gondolou, přes který vede elegantní kamenný most. Kolem něj najdeme zábradlí, lampy, dřevěné kůly vyčnívající z vody a samozřejmě také řadu minifigurek. Na fotografiích je vidět gondoliér s dlouhým veslem, několik turistů i další postavičky, které celou scénu příjemně oživují.
Pozornost si zaslouží také detaily jednotlivých budov. Na levé straně je například vidět přízemní podnik s posezením a zelenou markýzou, zatímco v horních patrech nechybí propracované balkony. Zajímavým prvkem je rovněž strom vyrůstající vedle mostu, který celou scénu barevně oživuje. LEGO si navíc vyhrálo s vodní hladinou vytvořenou z průhledných modrých dílků, díky nimž model působí mnohem živěji než v případě obyčejné modré podložky.
Celkově tak stavebnice připomíná jakousi kombinaci velkého architektonického modelu a klasické LEGO ulice, kterou si fanoušci mohou vystavit například vedle modulárních budov. Zda s nimi však bude Venetian Neighbourhood přímo kompatibilní, zatím nevíme. Stejně tak zůstává otázkou, jak propracované budou interiéry obou budov, protože uniklé fotografie zatím ukazují především přední stranu modelu. Pokud se ale potvrdí počet 5682 dílků, rozhodně by zde ale měl být prostor i pro pořádnou porci detailů, které na prvních fotografiích nejsou vidět. A právě to bude podle mě při oficiálním představení jedna z nejzajímavějších věcí.
Co se týče ceny, částka 549,99 dolaru rozhodně není nízká, na druhou stranu je potřeba vzít v potaz velikost celé stavebnice a její architektonickou propracovanost. V tuto chvíli navíc neznáme českou cenu ani přesné datum vydání. Pokud však LEGO skutečně plánuje zahájit prodej už v listopadu, oficiální odhalení by na sebe nemělo nechat příliš dlouho čekat. A osobně musím říct, že mě Venetian Neighbourhood na prvních fotografiích opravdu baví. LEGO totiž tentokrát nesází jen na jednu dominantní budovu, ale na celou malou scénu, která dokáže atmosféru Benátek zachytit mnohem lépe. Pokud se navíc podaří dobře zpracovat i interiéry, může jít o jeden z nejpovedenějších architektonických LEGO setů letošního roku.