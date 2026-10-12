HomeView, Apple TV (2026) a HomePod mini 2: Vše důležité, co den před představením víme

Že Apple zítra světu představí novinky určené pro chytrou domácnost není vzhledem k jejich ohlášení minulý týden skrze krátkou upoutávku zakončenou heslem „Welcome Home“ žádným tajemstvím. Není proto od věci si udělat i díky spoustě úniků informací, které tyto novinky předchází, jen pár hodin před jejich premiérou jasno v tom, co od nich vlastně vše čekat. Málo toho totiž rozhodně není. Tedy, jak se to vezme.
HomeView
Největší pozornost na sebe bezesporu strhne HomeView coby zcela nové zařízení kombinující dotykový displej, reproduktor a funkce chytré domácnosti. Zařízení se sice ještě do minulého týdne označovalo jako HomePad či Home Hub, nicméně jak jsme vás totiž informovali již před několika dny, na veřejnost se dostaly informace o registraci ochranné známky HomeView prostřednictvím společnosti, která by mohla být propojena s Applem. Podle nejnovějších informací má být právě toto označení jedním z kandidátů na finální název zařízení.
HomeView má pohánět čip A18, který mu umožní využívat pokročilé funkce Siri s umělou inteligencí. Co se pak týče konstrukce, k dispozici mají být dvě varianty. První bude určena k postavení na stůl a nabídne kovovou základnu s reproduktorem, který má údajně hrát lépe než HomePod mini. Druhá varianta pak bude určena k montáži na zeď. Zatímco stolní provedení má dorazit v šedé, stříbrné, hvězdně bílé a růžové barvě, nástěnná verze nabídne pouze první dvě zmíněné varianty a logicky by měla být i levnější.
Zajímavé je také to, že HomeView sice nabídne vlastní aplikace Apple, avšak nebude podporovat App Store s aplikacemi třetích stran. Půjde tedy skutečně především o centrum chytré domácnosti, nikoliv o plnohodnotnou alternativu iPadu. Do prodeje by se přitom mělo dostat přibližně v polovině listopadu a upřímně řečeno, je velká otázka, zda všude. Kvůli úzké provázanosti se Siri AI bych se totiž popravdě vůbec nedivil tomu, kdybychom se v EU tohoto produktu vůbec nedočkali, nebo minimálně ne při oficiálním startu prodejů.
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Apple TV 4K
Výrazného vylepšení se má dočkat také Apple TV 4K, která podle dosavadních úniků nabídne čip A19, jenž oproti současnému A15 Bionic přinese citelný výkonnostní posun a umožní využívat nové funkce Siri. Díky tomu by tak měla nová Apple TV nabídnout nejen svižnější chod systému a vyšší výkon při hraní her, ale také lepší propojení s dalšími zařízeními chytré domácnosti.
Apple navíc údajně testoval zabudování mikrofonů přímo do těla Apple TV, díky čemuž by bylo možné hlasového asistenta ovládat bez dálkového ovladače. Samotný Siri Remote by pak mohl dostat reproduktor ve stylu AirTagu, který usnadní jeho hledání například mezi polštáři na gauči. U těchto dvou novinek však zatím není jisté, zda se skutečně objeví ve finálním produktu, byť doufám, že tomu tak bude. Po letech čekání by si totiž Apple TV určitě zasloužila trochu víc než jen rychlejší čip.
Co se dostupnosti týče, nová Apple TV 4K by měla zamířit do prodeje v pátek 30. října, přičemž předobjednávky by mohly odstartovat už během tohoto týdne. Pokud se tedy chystáte pořídit současnou generaci, určitě se vyplatí s nákupem ještě chvíli počkat. Dráž než současnou verzi totiž novinku velmi pravděpodobně nekoupíte.
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HomePod mini 2
Po dlouhých šesti letech bychom se měli konečně dočkat také druhé generace HomePodu mini. Pokud však čekáte, že se tento drobeček nějak zásadně posune z hlediska zvuku, nejspíš budete zklamaní. Jeho hlavním lákadlem má být totiž přechod ze současného čipu S5 na podstatně výkonnější S10, známý například z Apple Watch Series 10. Právě vyšší výkon má umožnit podporu nové Siri využívající umělou inteligenci, díky které by měl být HomePod mini schopný lépe rozumět složitějším požadavkům a přirozeněji komunikovat s uživatelem.
Apple navíc údajně počítá s tím, že HomePod mini 2 bude důležitou součástí jeho rozšířeného ekosystému chytré domácnosti. Společně s novým HomeView má totiž vytvořit základ pro pohodlnější ovládání chytrých světel, termostatů, zámků a dalšího příslušenství, byť zatím úplně není jasné, co konkrétního si pod těmito plány představit.
Kromě výkonnějšího čipu má Apple připravovat také pět barevných variant, konkrétně zelenou, růžovou, modrou, bílou a temně inkoustovou. Zda se změn dočká také samotný design reproduktoru či kvalita zvuku, zatím není jasné. Podle dosavadních informací se však žádná zásadní proměna vzhledu neočekává a upřímně vzhledem k tomu, že třeba AirPods 5 se oproti AirPods 4 zvukově posunuly jen nepatrně, nečekal bych nic zásadního ani na poli zvuku – tedy, pokud vůbec.
Stejně jako nová Apple TV 4K by měl také HomePod mini 2 zamířit do prodeje v pátek 30. října. Oba produkty společně s HomeView by pak měl Apple oficiálně odhalit už zítra, tedy v úterý 13. října. Na podrobnosti si tedy budeme muset ještě chvíli počkat.