Co si pustit na HBO Max? Těchto 5 filmů nabízí skutečné příběhy, hudbu i nestárnoucího Kubricka

Vynálezkyně: Z kapky krve
Díky vynálezu, který sliboval přinést revoluci do způsobu testování krve, se Elizabeth Holmesová stala nejmladší miliardářkou na světě.
Věčný vězeň
Děsivý příběh prvního vysoce hodnotného vězně jménem Abú Zubajdá, jehož CIA podrobila tzv. zesíleným technikám výslechu (EIT).
Postiženi muzikou
Film sleduje členy kapely The Tap Tap, která vznikla na půdě Jedličkova ústavu a postupně se proměnila v profesionální hudební formaci.
Spalující touha
Newyorský lékař William žije s manželkou Alicí ve stereotypu. Ten naruší její přiznání, že během dovolené zatoužila po jiném muži.
Osvícení
Neúspěšný spisovatel Jack Torrance přijme práci správce v luxusním horském hotelu Overlook. Pro muže je to vítaná příležitost najít klid na práci.