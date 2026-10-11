Zavřít reklamu

Co si pustit na HBO Max? Těchto 5 filmů nabízí skutečné příběhy, hudbu i nestárnoucího Kubricka

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
0

Vynálezkyně: Z kapky krve

Díky vynálezu, který sliboval přinést revoluci do způsobu testování krve, se Elizabeth Holmesová stala nejmladší miliardářkou na světě.

Věčný vězeň

Děsivý příběh prvního vysoce hodnotného vězně jménem Abú Zubajdá, jehož CIA podrobila tzv. zesíleným technikám výslechu (EIT).

Postiženi muzikou

Film sleduje členy kapely The Tap Tap, která vznikla na půdě Jedličkova ústavu a postupně se proměnila v profesionální hudební formaci.

Spalující touha

Newyorský lékař William žije s manželkou Alicí ve stereotypu. Ten naruší její přiznání, že během dovolené zatoužila po jiném muži.

Osvícení

Neúspěšný spisovatel Jack Torrance přijme práci správce v luxusním horském hotelu Overlook. Pro muže je to vítaná příležitost najít klid na práci.

Zdroj
Diskuze
HBO Max

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.