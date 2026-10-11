Nevyhovuje vám současné Safari na iPhone? Takto snadno změníte jeho rozložení

Mobilní verze internetového prohlížeče Safari v novějších verzích iOS nabízí několik variant rozložení, takže pokud vám současný vzhled prohlížeče úplně nesedí, nemusíte se s tím jen pasivně smířit. Společnost Apple už delší dobu experimentuje s umístěním adresního řádku, velikostí ovládacích prvků i tím, kolik prostoru má zabírat samotná webová stránka. Výsledkem je modernější a úspornější rozhraní, které ale nemusí vyhovovat každému.
Největší rozdíl je znát především v umístění adresního řádku a v celkové dostupnosti ovládacích prvků. Někomu vyhovuje lišta ve spodní části displeje, protože je při používání jednou rukou lépe dosažitelná. Jiný uživatel (jako třeba já) je naopak roky zvyklý hledat adresu nahoře a spodní rozložení mu připadá zbytečně nezvyklé.
Safari navíc stále více počítá s gesty. Přes spodní část obrazovky lze například rychle přecházet mezi otevřenými panely a některé další možnosti se zobrazují až po klepnutí na nabídku nebo podržení konkrétního prvku. Jakmile si člověk na tento způsob ovládání zvykne, může být poměrně rychlý. Pokud ale preferujete klasické rozhraní, není důvod se do něj nutit.
Jak změnit rozložení Safari na iPhonu
Úprava je otázkou několika vteřin a není k ní potřeba žádný doplněk ani zásah do pokročilých nastavení systému. Otevřete na iPhonu Nastavení a přejděte do sekce Safari. Zde vyhledejte část věnovanou panelům a zvolte požadovaný způsob zobrazení adresního řádku.
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Podle zvolené varianty se Safari okamžitě přizpůsobí. Adresní řádek tak můžete přesunout do polohy, která vám vyhovuje více, a celý prohlížeč začne působit podstatně známěji.
Rozdíl přitom není pouze kosmetický. Umístění ovládacích prvků výrazně ovlivňuje způsob, jakým se Safari používá, zejména pokud na iPhonu často pracujete jednou rukou. Spodní lišta je obvykle lépe dosažitelná palcem, zatímco klasické rozložení nahoře může být příjemnější pro každého, kdo má podobné ovládání zažité z předchozích verzí iOS nebo z desktopových prohlížečů.
Právě možnost volby je na celém řešení asi nejpříjemnější. Nemusíte měnit prohlížeč ani si zvykat na rozložení, které vám nesedí. Pokud vám současný vzhled Safari vyhovuje, můžete jej samozřejmě ponechat. Jestli ale při každém otevření automaticky hledáte adresní řádek na jiném místě, pár sekund v Nastavení může používání iPhonu znatelně zpříjemnit.