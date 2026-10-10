Zázrak jménem 3D Touch: Proč Apple z iPhone vymazal digitální váhy?

Když Apple v roce 2015 představil iPhone 6s, přinesl s ním i jednu z nejzajímavějších hardwarových technologií té doby. A sice 3D Touch. Displej telefonu najednou dokázal rozpoznat nejen to, kam uživatel klepl, ale především jakou silou na obrazovku zatlačil. Otevřel se tím zcela nový rozměr ovládání systému. Lehký stisk zobrazil rychlý náhled zprávy či fotky, silnější ji rovnou otevřel. Byla to inovace, která působila v té době neotřele a „cool“.
Displej iPhonu jako přesná digitální váha
Vývojáři velmi rychle pochopili, že tlakové senzory ukryté přímo pod krycím sklem mají obrovský potenciál. Během chvíle vznikly první aplikace a webové nástroje, které dokázaly displej iPhonu proměnit v překvapivě přesnou digitální váhu. Stačilo na obrazovku položit vodivý předmět, například obyčejnou lžíci, a do ní cokoliv nasypat. Telefon dokázal okamžitě měřit hmotnost s přesností na gramy.
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Zasáhl Apple kvůli dealerům drog?
Zlatá éra iPhonů jakožto přesných kapesních vah ale netrvala dlouho. Apple začal tyto aplikace z App Storu nekompromisně odstraňovat a zamítal jejich další schvalování. Oficiálním důvodem mělo být nevhodné využití hardwarového API a obavy z možného fyzického poškození displeje, na který by uživatelé mohli pokládat příliš těžké předměty.
Okamžitě se však vyrojila dodnes velmi populární a logicky znějící teorie. Apple tyto vážicí aplikace zakázal především proto, aby se z iPhonů nestal oblíbený nástroj pro pouliční dealery drog. Možnost mít neustále u sebe nenápadnou (ale velmi precizní mikrováhu na gramové položky) byla pro některé jistě velmi lákavá. Ačkoliv jablečný gigant tuto „drogovou“ teorii ze zřejmých PR důvodů nikdy oficiálně nepotvrdil, technologickým světem rezonuje dodnes. A dává smysl. Samotná technologie 3D Touch bohužel po několika letech z iPhonů potichu zmizela. Byla nahrazena obyčejným delším podržením prstu (Haptic Touch) a snahou ušetřit uvnitř těla cenné místo pro větší baterii. Měli jste iPhone 6s?