Vzpomínáme na Nokia N73: Jak finská legenda naučila svět fotit mobilem

V roce 2006, kdy světu mobilních technologií vládla finská Nokia, dorazil na trh přístroj, který zásadně posunul laťku mobilní fotografie. Model Nokia N73 nebyl jen obyčejným telefonem. Pro miliony lidí představoval plnohodnotný multimediální počítač do kapsy a především vstupenku do éry kvalitních fotomobilů.
Největším lákadlem byla záda telefonu. Stačilo odsunout mechanickou krytku a okamžitě se aktivoval fotoaparát s optikou Carl Zeiss Tessar, autofokusem a rozlišením 3,2 megapixelu. Na tehdejší dobu šlo o naprosto špičkové parametry. Dvoupolohová spoušť na boku a focení na šířku proměnily telefon v regulérní digitální foťák. Snímky měly na svou dobu skvělou ostrost i podání barev a N73 se stala králem večírků, výletů i rodinných oslav.
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Uvnitř běžel otevřený operační systém Symbian S60 3rd Edition, který uživatelům umožňoval instalovat desítky aplikací, pokročilých her či alternativních přehrávačů. O zobrazení se staral velký 2,4palcový displej s jemným rozlišením QVGA, doplněný o ovládací joystick. Pozdější černá verze Music Edition navíc posunula hudební zážitek díky skvělým stereo reproduktorům a podpoře paměťových karet miniSD. I přes občasné softwarové zpomalení a postupné opotřebení joysticku zůstává Nokia N73 nezapomenutelnou ikonou. Ukázala totiž směr, kterým se mobilní průmysl v následujících dekádách vydal. Telefon byl ve své době zkrátka špičkou, po které jsem neustále pokukoval.