Obyčejné fotografie na iPhone mohou působit téměř jako 3D. Stačí zapnout tuto funkci

Fotografie uložené na iPhonu nemusí zůstat jen statickými snímky. iOS nabízí funkci Spatial Scenes neboli prostorové scény, která dokáže běžné fotografie doplnit o hloubku a jemný pohyb reagující na naklánění telefonu. Výsledkem je efektní prostorový dojem, aniž byste museli snímek předem pořizovat nějakým speciálním způsobem.
iPhone při vytváření prostorové scény analyzuje fotografii a vytvoří hloubkovou mapu. Díky ní dokáže rozlišit objekty v popředí od pozadí a při pohybu telefonu s jednotlivými vrstvami snímku pracovat odlišně. Vznikne tak paralaxní efekt připomínající přirozené vnímání prostoru – stačí iPhone lehce naklonit a fotografie se začne před očima nenápadně „hýbat“.
Funkce je dostupná na iPhonu 12 a novějším a nevyžaduje Apple Intelligence. Není tedy závislá ani na její regionální dostupnosti a využít ji lze také v Evropské unii. Nejlépe pochopitelně fungují fotografie, u kterých lze dobře rozeznat hlavní objekt a pozadí.
Jak vytvořit prostorovou scénu ve Fotkách
Otevřete v aplikaci Fotky kompatibilní snímek a v pravém horním rohu klepněte na ikonu šestiúhelníku. Fotografie se následně přepne do prostorového zobrazení. Pak už stačí iPhone mírně naklánět do stran a můžete sledovat, jak se jednotlivé části snímku pohybují vůči sobě. Není přitom potřeba s telefonem nijak výrazně manipulovat, efekt reaguje i na poměrně jemné pohyby.
Fotogalerie
Prostorový efekt lze využít také na zamčené obrazovce. Při nastavování tapety vám iOS může nabídnout fotografie, které jsou pro něj vhodné, případně můžete vybrat vlastní snímek a prostorový efekt aktivovat přímo při jeho úpravě.
Právě u tapet dává celá funkce možná ještě větší smysl než při běžném prohlížení knihovny. Z fotografie, kterou máte na zamčené obrazovce třeba celé měsíce, totiž dokáže během chvilky udělat podstatně živější pozadí reagující na každý pohyb iPhonu.