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Obyčejné fotografie na iPhone mohou působit téměř jako 3D. Stačí zapnout tuto funkci

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Fotografie uložené na iPhonu nemusí zůstat jen statickými snímky. iOS nabízí funkci Spatial Scenes neboli prostorové scény, která dokáže běžné fotografie doplnit o hloubku a jemný pohyb reagující na naklánění telefonu. Výsledkem je efektní prostorový dojem, aniž byste museli snímek předem pořizovat nějakým speciálním způsobem.

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iPhone při vytváření prostorové scény analyzuje fotografii a vytvoří hloubkovou mapu. Díky ní dokáže rozlišit objekty v popředí od pozadí a při pohybu telefonu s jednotlivými vrstvami snímku pracovat odlišně. Vznikne tak paralaxní efekt připomínající přirozené vnímání prostoru – stačí iPhone lehce naklonit a fotografie se začne před očima nenápadně „hýbat“.

Funkce je dostupná na iPhonu 12 a novějším a nevyžaduje Apple Intelligence. Není tedy závislá ani na její regionální dostupnosti a využít ji lze také v Evropské unii. Nejlépe pochopitelně fungují fotografie, u kterých lze dobře rozeznat hlavní objekt a pozadí.

Jak vytvořit prostorovou scénu ve Fotkách

Otevřete v aplikaci Fotky kompatibilní snímek a v pravém horním rohu klepněte na ikonu šestiúhelníku. Fotografie se následně přepne do prostorového zobrazení. Pak už stačí iPhone mírně naklánět do stran a můžete sledovat, jak se jednotlivé části snímku pohybují vůči sobě. Není přitom potřeba s telefonem nijak výrazně manipulovat, efekt reaguje i na poměrně jemné pohyby.

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iOS 26 prostorova tapeta 5 iOS 26 prostorova tapeta 5
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Prostorový efekt lze využít také na zamčené obrazovce. Při nastavování tapety vám iOS může nabídnout fotografie, které jsou pro něj vhodné, případně můžete vybrat vlastní snímek a prostorový efekt aktivovat přímo při jeho úpravě.

Právě u tapet dává celá funkce možná ještě větší smysl než při běžném prohlížení knihovny. Z fotografie, kterou máte na zamčené obrazovce třeba celé měsíce, totiž dokáže během chvilky udělat podstatně živější pozadí reagující na každý pohyb iPhonu.

Zdroj
Diskuze
iPhone

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