Apple začal uživatele iPhonů tlačit k iOS 27

Apple začal majitele iPhone výrazněji pobízet k instalaci nejnovějšího operačního systému iOS 27. Přestože je totiž tato aktualizace dostupná už od poloviny září, kalifornský gigant ji až doposud uživatelům staršího iOS 26 příliš nevnucoval. To se však nyní mění. Apple totiž upravil způsob, jakým se aktualizace zobrazují v Nastavení iPhonu, a nově dává přednost právě iOS 27. Pokud tedy stále používáte loňskou verzi systému, je dost možné, že si při příští kontrole aktualizací všimnete poměrně zásadní změny.
Až doposud Apple postupoval z hlediska šíření iOS 27 vcelku opatrně. Když totiž 14. září vydal iOS 27, uživatelům iOS 26 nadále nabízel jako hlavní aktualizaci nejnovější verzi jejich stávajícího systému. Přechod na iOS 27 byl samozřejmě možný, avšak zájemci jej museli vybrat v samostatné sekci dostupných aktualizací ve spodní části obrazovky.
Od 8. října je ale všechno jinak. Pokud totiž nyní na iPhonu s iOS 26 otevřete Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, zobrazí se vám jako hlavní nabídka iOS 27.0.1. Starší iOS 26.7.1 se naopak přesunul do méně výrazné sekce dalších dostupných aktualizací. Apple tak ve výsledku prohodil jejich pořadí, čímž dává jasně najevo, jakou verzi systému by si podle něj měli uživatelé vybrat.
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Na iOS 27 zatím přecházet nemusíte
Dobrou zprávou pro všechny, kteří se do instalace iOS 27 zatím nehrnou, je nicméně skutečnost, že Apple přechod na novou generaci systému stále nevynucuje. Pokud vám tedy iOS 26 vyhovuje a nemáte důvod jej opouštět, můžete u něj prozatím zůstat. Osobně si nicméně říkám, zda pro vás má setrvání na iOS 27 vůbec smysl.
Samotný iOS 27 totiž přináší celou řadu novinek v čele s celkovým zrychlením mnoha systémových funkcí, pokročilejšími funkcemi Apple Intelligence či dalšími vylepšeními. Kompatibilní je navíc se všemi iPhony, které podporují iOS 26, takže z hlediska dostupnosti nepředstavuje přechod pro majitele podporovaných zařízení žádný problém. Pozitivní je pak to, že když jsme jej testovali na starších modelech iPhone, běžel na nich naprosto spolehlivě a svižně (samozřejmě na poměry staršího hardware).