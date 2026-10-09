Apple má problém. O iPhone 18 Pro není takový zájem, jak se čekalo

Nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max jsou na trhu teprve několik týdnů, Apple už ale zřejmě řeší první nepříjemnosti. Podle informací ze zákulisí dodavatelského řetězce totiž zájem o letošní profesionální iPhony nedosahuje očekávaných hodnot, kvůli čemuž má kalifornský gigant přistupovat k omezování objednávek jejich výroby. A přestože se nové modely mohou pochlubit výkonnějším čipem, lepšími fotoaparáty či delší výdrží baterie, zdá se, že zákazníky letos odrazuje především jedna věc. Tou je cena, která oproti loňské generaci poměrně citelně vzrostla.
Vyšší ceny se Applu zřejmě začínají vymstívat
Apple letos zvýšil základní americkou cenu iPhonu 18 Pro na 1199 dolarů, zatímco větší iPhone 18 Pro Max začíná na 1299 dolarech. V obou případech jde o meziroční zdražení o 100 dolarů, u vyšších paměťových variant jsou však rozdíly ještě výraznější. Například za 1TB iPhone 18 Pro si zákazníci připlatí oproti předchůdci rovnou 300 dolarů. A právě kombinace vyšších cen a relativně střídmých změn v designu může být důvodem, proč se část zájemců do nákupu příliš nehrne.
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Na slabší poptávku ostatně upozorňoval už v září analytik Jeff Pu ze společnosti GF Securities. Ten poukazoval zejména na kratší čekací doby u některých konfigurací, které naznačovaly menší zájem, než jaký Apple u svých nejdražších telefonů obvykle očekává. Analytik proto již tehdy snížil odhad výroby obou profesionálních modelů. Je však třeba připomenout, že samotné dodací lhůty nejsou spolehlivým měřítkem prodejů, jelikož závisí také na dostupných zásobách a výrobních kapacitách.
Podle nejnovější zprávy deníku Nikkei Asia přitom nejde jen o drobné úpravy výrobních plánů. Apple měl některé dodavatele požádat, aby v říjnu snížili dodávky komponentů pro iPhony 18 Pro a 18 Pro Max nejméně o 15 %, přičemž podle jednoho ze zdrojů může omezení dosahovat až 20 %. Důvodem má být právě slabší poptávka, kterou negativně ovlivňuje zdražování paměťových čipů a následně i samotných telefonů. Apple však tyto informace oficiálně nepotvrdil.
Situaci komplikuje také iPhone Duo
Do celé situace navíc vstupuje letošní změna strategie Applu. Zatímco v minulosti společnost představovala základní i profesionální iPhony společně, letos se rozhodla uvedení levnějšího iPhonu 18 odložit až na příští rok. Vedle modelů Pro naopak představila svůj vůbec první skládací iPhone Duo, jehož prodej odstartuje 23. října. Část zákazníků tak může s nákupem nového telefonu vyčkávat právě na něj.
Zda se slabší zájem o iPhony 18 Pro skutečně promítne do celkových prodejních výsledků Applu, zatím není jasné. Omezení objednávek komponentů totiž automaticky neznamená stejný pokles počtu prodaných telefonů. Navíc díky vyšším cenám může Apple i při menším počtu prodaných kusů dosáhnout solidních tržeb. Přesto jde o zajímavý signál, že letošní zdražování už může být pro část zákazníků příliš velkým soustem.