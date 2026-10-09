Apple chce s iPhonem Air 2 překonat sám sebe. Má být tenký jako rozložený iPhone Duo

Apple se podle všeho chystá posunout hranice tenkosti svých iPhonů zase o pořádný kus dál. Zatímco loňský iPhone Air zaujal především extrémně tenkým tělem o tloušťce pouhých 5,6 mm, jeho nástupce by mohl být ještě tenčí. Podle nejnovějších informací totiž Apple pracuje na tom, aby se iPhone Air 2 svou tloušťkou vyrovnal letošnímu skládacímu iPhonu Duo v rozloženém stavu. To by znamenalo tělo silné přibližně 5,2 mm, což je na klasický smartphone skutečně úctyhodná hodnota.
Ještě tenčí, ale s lepší výbavou
Připomeňme, že právě iPhone Duo se letos stal nejtenčím iPhonem v historii Applu. V rozloženém stavu totiž měří pouhých 5,2 mm, čímž překonal dosavadního rekordmana v podobě iPhonu Air. Je však potřeba dodat, že jde o skládací zařízení, které má po zavření tloušťku 11,3 mm. Pokud by tedy Apple dokázal dostat druhou generaci iPhonu Air na stejných 5,2 mm, nabídl by uživatelům mimořádně tenký telefon bez nutnosti skládací konstrukce.
Zajímavé přitom je, že Apple má současně pracovat také na odstranění některých slabin první generace. Podle dřívějších úniků se totiž iPhone Air 2 dočká druhého zadního fotoaparátu, konkrétně 48MP ultraširokoúhlého objektivu. Výrazného vylepšení by se měla dočkat také výdrž baterie, která patřila mezi nejdiskutovanější vlastnosti původního modelu. Spekuluje se například o akumulátoru s kapacitou 3500 mAh, zatímco současná generace nabízí 3149 mAh.
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Pomoci má také nová technologie OLED displeje od Samsungu, označovaná jako CoE, která umožňuje vyrábět tenčí zobrazovací panely. Apple by díky tomu mohl získat více prostoru pro další komponenty, případně větší baterii. Výkon pak má zajistit čip A20 Pro vyráběný pokročilým 2nm procesem, který by měl kromě vyššího výkonu přinést také lepší energetickou efektivitu.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda se Applu skutečně podaří skloubit ještě tenčí konstrukci s lepší výbavou. Přidání druhého fotoaparátu či zvětšení baterie totiž rozhodně nejde s dalším ztenčováním telefonu úplně dohromady. Pokud by se mu to ale podařilo, mohl by iPhone Air 2 napravit některé nedostatky svého předchůdce a stát se podstatně zajímavější volbou. Jeho představení se podle dosavadních informací očekává na jaře příštího roku, pravděpodobně společně se základním iPhonem 18 a levnějším iPhonem 18e.