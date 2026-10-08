Budoucí iPhone zcela bez rámečků: Obrazovka se ohne do pravého úhlu a nahradí boční rám

Chystaná generace iPhonů by se mohla dočkat radikální proměny konstrukce. V přípravě je nová technologie OLED panelů, která obepíná zařízení téměř vertikálně a proměňuje samotné boky telefonu v aktivní součást displeje. Tento typ obrazovky, označovaný jako celoobvodový bezrámečkový displej, má značně překonat dosavadní zaoblené panely.
Plochá čelní strana a ostrý ohyb do pravého úhlu
Na rozdíl od starších zakřivených obrazovek „vodopádového typu“ zůstává hlavní zobrazovací plocha zcela rovná. Samotný OLED panel se však na všech čtyřech hranách i rozích ostře ohýbá směrem dolů v úhlu blížícím se 90 stupňům. Tyto zahnuté části obrazovky v praxi nahradí klasický kovový nebo plastový rámeček těla telefonu.
Díky tomuto řešení lze kabeláž displeje i další komponenty, které se běžně skrývají pod černými okraji, přesunout přímo do bočních hran. Čelní strana zařízení tak nabídne pohled na plochu zcela prostou jakýchkoliv rámečků a černý okraj prakticky zmizí. Nová konstrukce navíc otevírá cestu k iPhonu, který se zcela obejde bez mechanických tlačítek.
Fotogalerie
Výrobní překážky a mezikrok k výročnímu modelu
Nasazení této převratné technologie v masové produkci však stále brání několik zásadních technických výzev. Mezi hlavní překážky patří optické zkreslení a posun barev v ostrých rozích, zachování spolehlivé ochranné vrstvy OLED panelu při takto extrémním ohybu a především umístění antén pro signál, když jsou všechny boční strany pokryty displejem.
Tento koncept jde mnohem dál než mírněji zakřivený čtyřstranný displej, o kterém se mluví v souvislosti s chystaným jubilejním iPhonem k dvacátému výročí v příštím roce. Výroční model iPhone 20 by tak mohl posloužit jako funkční mezistupeň, než se podaří vyřešit veškeré komplikace spojené s výrobou zcela bezrámečkového těla. O bezrámečkovém iPhonu se mluví už spoustu let a dle některých je skutečně v plánu. Jakýmsi prvním krokem měl být designový jazyk Liquid Glass, kdy vzájemná kombinace by mohla vypadat skvěle. Zda se něčeho takového ale skutečně dočkáme ukáže až čas.