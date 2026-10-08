Stahujte. Tyto 2 super hry nyní rozdává Epic zcela zdarma

Pokud přemýšlíte, čím si zpříjemnit nadcházející dny, Epic Games Store má pro vás opět zajímavou nabídku. V rámci své tradiční akce totiž rozdává hned dvě hry, které si můžete přidat do své knihovny zcela zdarma a ponechat si je napořád. Tentokrát si přitom přijdou na své jak milovníci pohodových budovatelských strategií, tak fanoušci napínavých hororových adventur. Zatímco TerraScape vás nechá budovat vlastní království, Out of Sight vás zavede do tajemného domu, ze kterého se budete snažit uniknout.
TerraScape
Pokud patříte mezi fanoušky budovatelských strategií, ve kterých nemusíte neustále bojovat s nepřáteli, mohla by vás zaujmout hra TerraScape. Ta vás totiž zavede do malebného světa, ve kterém bude vaším hlavním úkolem budovat a postupně rozšiřovat vlastní království. Na rozdíl od klasických budovatelských strategií však nebudete řešit správu surovin, spokojenost obyvatel nebo vedení válek, ale především co nejefektivnější rozmístění jednotlivých budov. Každá stavba totiž získává body podle toho, v jakém prostředí ji postavíte a jaké další objekty se nacházejí v jejím okolí. Právě správné kombinování budov a využívání terénu je tak klíčem k úspěchu, přičemž postupně odemykáte další možnosti rozvoje svého království.
Hra navíc nabízí systém slučování budov do větších a hodnotnějších komplexů, díky kterému můžete své bodové zisky ještě výrazněji navýšit. Velkou předností TerraScape je také příjemná stylizovaná grafika, která společně s pohodovou atmosférou vytváří ideální podmínky pro odpočinkové hraní. Kromě klasického režimu zaměřeného na získávání co nejvyššího skóre si můžete vyzkoušet také kreativní režim, ve kterém dostanete větší volnost při budování. Nechybí ani možnost poměřit své schopnosti s ostatními hráči v multiplayeru. Pokud tedy hledáte nenáročnou, ale zároveň překvapivě chytlavou strategii, u které můžete strávit klidně několik hodin vymýšlením ideálního rozmístění budov, TerraScape rozhodně stojí za pozornost.
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Out of Sight
Zatímco TerraScape sází především na pohodovou atmosféru a budování vlastního království, hra Out of Sight vás zavede do podstatně temnějšího a napínavějšího prostředí. Jedná se totiž o hororovou adventuru, ve které se ujmete role malé slepé dívky Sophie, která se snaží uniknout z tajemného domu plného nebezpečí. Naštěstí však není úplně bez pomoci, jelikož jí společnost dělá plyšový medvídek Teddy, jehož prostřednictvím dokáže vnímat okolní svět. Právě tento neobvyklý herní mechanismus je jednou z největších zajímavostí celé hry, protože kombinuje pohled z první a druhé osoby. Když totiž Sophie drží medvídka v náručí, vidíte svět z jeho perspektivy, zatímco po jeho odložení se kamera přesune na místo, kam jste Teddyho umístili.
Díky tomu můžete sledovat okolí z různých úhlů, řešit nejrůznější hádanky a hledat bezpečnou cestu dál. Rozhodně to ale nebude jednoduché, jelikož se v domě pohybují nebezpečné postavy, před kterými se budete muset skrývat a vyhýbat se jejich pozornosti. Tvůrci navíc vsadili na tísnivou atmosféru, ve které hraje důležitou roli nejen vizuální zpracování, ale také zvuk a neustálý pocit nejistoty. Out of Sight tak nabízí poměrně originální kombinaci logických hádanek, plížení a hororových prvků, která dokáže hráče udržet v napětí prakticky po celou dobu hraní. Pokud tedy máte rádi atmosférické hororové adventury s neobvyklými herními mechanismy, rozhodně byste si tento titul neměli nechat ujít.