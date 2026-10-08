ChatGPT se zásadně mění. GPT-6 vám nově přímo v chatu vytvoří kalkulačky, grafy či hry

ChatGPT se dočkal jedné z největších aktualizací za poslední dobu. OpenAI totiž oznámilo nasazení nové generace jazykových modelů GPT-6, se kterými přichází také zásadní proměna způsobu, jakým ChatGPT odpovídá na uživatelské dotazy. Novinka nazvaná Intelligent UI totiž umožňuje vytvářet přímo v konverzaci interaktivní grafiku, kalkulačky, diagramy nebo dokonce jednoduché hry. A co je nejlepší, uživatel nemusí zadávat žádné speciální příkazy. ChatGPT sám vyhodnotí, jaká forma odpovědi bude pro daný požadavek nejvhodnější.
ChatGPT už není jen o textu
Právě Intelligent UI je bezesporu nejzajímavější novinkou. Pokud se například zeptáte na rozdíly mezi dvěma produkty, ChatGPT může namísto dlouhého textového srovnání nabídnout přehledné interaktivní porovnání. Při vaření zase dokáže vytvořit recept, u kterého si jednoduše změníte počet porcí a množství jednotlivých ingrediencí se automaticky přepočítá. Podobně lze pracovat s grafy, mapami či kalkulačkami, ve kterých můžete měnit hodnoty a okamžitě sledovat výsledky. Pokud však umělá inteligence vyhodnotí, že je vhodnější klasický text, zůstane u něj.
Vedle toho OpenAI nasazuje také samotné modely GPT-6, které mají přinést rychlejší a kvalitnější odpovědi. Zajímavostí je především možnost začít zobrazovat odpověď ještě ve chvíli, kdy model nad požadavkem stále přemýšlí nebo pracuje s dalšími nástroji. Podle OpenAI dokáže GPT-6 Instant začít odpovídat na dotazy vyžadující vyhledávání na internetu v průměru o 44 % dříve než předchozí GPT-5.6 Instant. Nejde tedy nutně o stejně výrazné zrychlení dokončení celého úkolu, ale především o kratší čekání na první část odpovědi.
Novinky se začaly 7. října zpřístupňovat předplatitelům ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise, přičemž od 8. října se postupně dostávají také k uživatelům bezplatné verze a tarifu Go. Dostupnost jednotlivých funkcí se nicméně může lišit podle zvoleného režimu a předplatného. Inteligentní uživatelské prostředí navíc zatím funguje v běžném chatu, nikoliv ve všech ostatních nástrojích OpenAI.
Z mého pohledu je každopádně zajímavé především to, že OpenAI tentokrát nesází pouze na vyšší výkon umělé inteligence, ale také na výrazně praktičtější způsob jejího používání. ChatGPT se totiž díky Intelligent UI postupně mění z klasického chatbota v nástroj, který dokáže podle potřeby vytvořit přímo na míru interaktivní prostředí. A právě to může být pro běžné uživatele nakonec důležitější než samotný příchod GPT-6.