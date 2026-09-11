Kdy výjde iPhone 18 a iPhone Air 2

Pokud se o Apple nezajímáte nějak intenzivně, možná vás včera napadla otázka, kdy vyjde iPhone 18. Stejně tak se lidé ptají, kde je iPhone Air 2, na který někteří uživatelé taktéž čekají. Apple změnil svoji filozofii a vzhledem k tomu, že včera představil dva, respektive tři modely iPhone pokud počítáme také iPhone 18 Pro Max jako samostatný model. Nechal si další telefony na očekávanou jarní keynote. Nový iPhone 18 se tedy představí na jaře 2027 a to bok po boku s iPhone Air 2. generace. S největší pravděpodobností pak Keynote proběhne na přelomu měsíců březen a duben.
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iPhone 18 bude velmi podobný současnému iPhone 17 a jediné co jej odliší je lepší fotoaparát, ovšem počítá se stále pouze s dvojicí fotoaparátů, respektive čoček a lepší procesor, který však bude zaměřen zejména na AI funkce. Pokud tedy aktuálně řešíte, zda koupit iPhone 17 nebo čekat na iPhone 18, osobně bych nečekal, protože je před námi ještě půl roku čekání a těch věcí, které budou stát za to příliš nebude. V případě iPhone Air 2 bude čekání lákavější. iPhone Air 2 kromě lepšího čipu získá také lepší výdrž baterie a dvojici fotoaparátů. pravděpodobně stejných vlastností jako iPhone 18. Tím pádem bude iPhone Air 2 vylepšovat své dvě největší slabiny, které má první generace iPhone Air a čekání na tento model dává smysl.