Výkon iPhone 18 Pro (Max) odhalen prvním výkonnostním testem. Nepřekvapivě je naprosto nekompromisní

Ačkoliv představil Apple nové iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max teprve včera, na internetu se už začínají objevovat první výkonnostní testy jejich nového čipu A20 Pro a nutno hned na úvod říci, že stojí opravdu za to. Čip A20 Pro totiž využívá 2nm výrobní proces, novou architekturou a díky výrazně přepracovanému chlazení u něj Apple slibuje opravdu bezprecedentní výkon. A první výsledky Geekbench 6 nyní naznačují, že tomu tak skutečně je.
Z databáze Geekbench 6 lze totiž už nyní vyčíst, že iPhone 18 Pro Max dosahuje v prvních testech v Geekbench 6 přibližně 4259 bodů v jednojádrovém a 13 093 bodů ve vícejádrovém testu. Velmi podobně je na tom pak nepřekvapivě i menší iPhone 18 Pro, který využívá jak stejný čip, tak stejný systém chlazení.
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Výrazný posun přichází také v grafice. A20 Pro dostal sedmijádrové GPU, zatímco A19 Pro používal šest jader. Apple u nové generace uvádí až o 40 % vyšší grafický výkon a zvýšenou propustnost paměti. Každé GPU jádro navíc obsahuje Neural Accelerator a výkon při výpočtech FP8 se proti minulé generaci zdvojnásobil, což má pomoci především při provozu velkých AI modelů přímo na zařízení.
Neural Engine se pak rozrostl na 32 jader a podle Apple nabízí dvojnásobný výpočetní výkon proti předchůdci. iPhone 18 Pro i Pro Max přitom zůstávají na 12 GB RAM, takže Apple tentokrát navyšoval především výkon samotného čipu a propustnost paměťového systému, nikoliv její kapacitu.
První benchmark A20 Pro tak vypadá velmi dobře, ale podle mě bude letos ještě zajímavější sledovat dlouhodobé testy při hraní nebo exportu videa. Apple totiž očividně nesázel všechno na maximální číslo v krátkém benchmarku, ale výrazně investoval do chlazení a schopnosti držet vysoký výkon delší dobu. A právě tam může být rozdíl proti iPhone 17 Pro nakonec největší.