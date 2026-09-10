Apple po roce zařízl iPhone 17 Pro a Pro Max. Z oficiální nabídky zmizely okamžitě po dnešní Keynote

Dnešní Apple Keynote přinesla iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a samozřejmě také historicky první skládací iPhone Duo. S příchodem novinek se však zároveň musíme rozloučit s dvojicí loňských vlajkových modelů. Apple totiž prakticky okamžitě po skončení dnešní prezentace ukončil oficiální prodej iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Oba modely už zmizely z jeho internetového obchodu a jejich místo přebírá nová generace.
Nejde samozřejmě o nic překvapivého. Apple postupuje u řady Pro stejným způsobem prakticky každý rok a po představení nové generace jejího předchůdce z nabídky odstraní. iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max tak přímo přes Apple vydržely v prodeji přesně jednu generaci – představeny byly v září 2025 a nyní je po roce střídají iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.
Loňská generace přitom přinesla několik poměrně zásadních změn. Apple přešel z titanové konstrukce na hliníkové unibody tělo, uvnitř nasadil A19 Pro a poprvé použil vlastní vapor chamber pro efektivnější chlazení. Výrazného vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, když všechny tři zadní objektivy dostaly 48MP snímače a nový teleobjektiv nabídl 4x optický zoom a až 8x přiblížení v optické kvalitě.
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V obchodech ale iPhone 17 Pro ještě nekončí
Ukončení prodeje ze strany Apple samozřejmě neznamená, že si od dnešního dne iPhone 17 Pro nebo Pro Max nikde nekoupíte. Operátoři a běžní prodejci mohou pokračovat v jejich prodeji až do vyčerpání skladových zásob. A právě následující týdny mohou být paradoxně jedním z nejzajímavějších období pro jejich nákup, protože obchody budou postupně potřebovat uvolnit místo nové generaci.
Nový iPhone 18 Pro začíná ve Spojených státech na 1 199 dolarech, zatímco iPhone 18 Pro Max na 1 299 dolarech. V obou případech je to o 100 dolarů více než u jejich předchůdců při uvedení. iPhone 17 Pro totiž startoval na 1 099 dolarech a Pro Max na 1 199 dolarech.
Apple navíc letos udělal jednu poměrně nezvyklou věc. Zatímco Pro modely z nabídky odstranil, iPhone 17 zůstává v prodeji, protože jeho nástupce dnes vůbec představen nebyl. Základní iPhone 18 má podle dosavadních informací dorazit až na jaře příštího roku. Apple zároveň dnes zdražil iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 a iPhone Air v USA shodně o 100 dolarů.
Pokud tedy po iPhone 17 Pro nebo iPhone 17 Pro Max pokukujete, jejich dnešní konec nemusí být vůbec špatnou zprávou. Apple je sice už prodávat nebude, u ostatních prodejců ale ještě nějakou dobu zůstanou a s příchodem iPhone 18 Pro se mohou začít objevovat zajímavé výprodeje. Vzhledem k letošnímu zdražení nové generace může být právě zlevněný iPhone 17 Pro pro řadu lidí podstatně zajímavější volbou.
No vzhledem ke zdražení bude dost kusů dostupné dlouho.