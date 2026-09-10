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Apple po roce zařízl iPhone 17 Pro a Pro Max. Z oficiální nabídky zmizely okamžitě po dnešní Keynote

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Dnešní Apple Keynote přinesla iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a samozřejmě také historicky první skládací iPhone Duo. S příchodem novinek se však zároveň musíme rozloučit s dvojicí loňských vlajkových modelů. Apple totiž prakticky okamžitě po skončení dnešní prezentace ukončil oficiální prodej iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Oba modely už zmizely z jeho internetového obchodu a jejich místo přebírá nová generace.

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Nejde samozřejmě o nic překvapivého. Apple postupuje u řady Pro stejným způsobem prakticky každý rok a po představení nové generace jejího předchůdce z nabídky odstraní. iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max tak přímo přes Apple vydržely v prodeji přesně jednu generaci – představeny byly v září 2025 a nyní je po roce střídají iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.

Loňská generace přitom přinesla několik poměrně zásadních změn. Apple přešel z titanové konstrukce na hliníkové unibody tělo, uvnitř nasadil A19 Pro a poprvé použil vlastní vapor chamber pro efektivnější chlazení. Výrazného vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, když všechny tři zadní objektivy dostaly 48MP snímače a nový teleobjektiv nabídl 4x optický zoom a až 8x přiblížení v optické kvalitě.

iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
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V obchodech ale iPhone 17 Pro ještě nekončí

Ukončení prodeje ze strany Apple samozřejmě neznamená, že si od dnešního dne iPhone 17 Pro nebo Pro Max nikde nekoupíte. Operátoři a běžní prodejci mohou pokračovat v jejich prodeji až do vyčerpání skladových zásob. A právě následující týdny mohou být paradoxně jedním z nejzajímavějších období pro jejich nákup, protože obchody budou postupně potřebovat uvolnit místo nové generaci.

Nový iPhone 18 Pro začíná ve Spojených státech na 1 199 dolarech, zatímco iPhone 18 Pro Max na 1 299 dolarech. V obou případech je to o 100 dolarů více než u jejich předchůdců při uvedení. iPhone 17 Pro totiž startoval na 1 099 dolarech a Pro Max na 1 199 dolarech.

Apple navíc letos udělal jednu poměrně nezvyklou věc. Zatímco Pro modely z nabídky odstranil, iPhone 17 zůstává v prodeji, protože jeho nástupce dnes vůbec představen nebyl. Základní iPhone 18 má podle dosavadních informací dorazit až na jaře příštího roku. Apple zároveň dnes zdražil iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 a iPhone Air v USA shodně o 100 dolarů.

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Pokud tedy po iPhone 17 Pro nebo iPhone 17 Pro Max pokukujete, jejich dnešní konec nemusí být vůbec špatnou zprávou. Apple je sice už prodávat nebude, u ostatních prodejců ale ještě nějakou dobu zůstanou a s příchodem iPhone 18 Pro se mohou začít objevovat zajímavé výprodeje. Vzhledem k letošnímu zdražení nové generace může být právě zlevněný iPhone 17 Pro pro řadu lidí podstatně zajímavější volbou.

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Diskuze
iPhone 17 Pro

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