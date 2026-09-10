Výdrž baterie iPhone 18 Pro výrazně poskočila nahoru. Jak si vede proti iPhonu 17 Pro a novému Duo?

Jednou z nejzajímavějších novinek letošních iPhonů není fotoaparát ani výkon, ale něco mnohem praktičtějšího – baterie. Apple totiž tvrdí, že letošní generace přináší vůbec největší mezigenerační posun ve výdrži v historii iPhonu. A alespoň podle oficiálních čísel to skutečně nevypadá vůbec špatně.
iPhone 17 Pro zvládal podle Applu až 30 hodin streamovaného videa, zatímco nový iPhone 18 Pro se dostává na 33 hodin. To odpovídá zhruba desetiprocentnímu zlepšení. Ještě větší skok nabízí iPhone 18 Pro Max. Z loňských 35 hodin se dostává až na 40 hodin, tedy přibližně o 14 % výš.
Apple letos přidal také nový způsob měření, který má být bližší skutečnému používání telefonu. Počítá například se zprávami, focením, hraním, surfováním po internetu a dalšími běžnými činnostmi. V tomto testu má iPhone 18 Pro vydržet 24 hodin a Pro Max dokonce 30 hodin na jedno nabití.
Za zlepšením stojí přepracované baterie, úspornější čip A20 Pro i optimalizace systému. Zajímavý detail se nicméně týká jednotlivých regionů. U modelů pouze s eSIM je uvnitř telefonu více prostoru pro baterii. Varianty s fyzickým slotem na SIM proto mají podle Applu přibližně o dvě hodiny kratší výdrž při streamování videa.
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A pak je tu iPhone Duo. První skládací iPhone používá dvě bateriové buňky, zároveň ale musí živit obří 7,8″ vnitřní displej. Při jeho používání Apple uvádí až 26 hodin streamovaného videa. S vnějším displejem se však výdrž může vyšplhat až na velmi působivých 37 hodin.
Papírově tak iPhone Duo rozhodně nepůsobí jako skládací telefon, u kterého by byla baterie zásadním kompromisem. Skutečný obrázek ale dostaneme až po prvních nezávislých testech – zvlášť u Dua, kde bude hodně záležet na tom, jak často budou uživatelé pracovat s velkým vnitřním displejem.
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