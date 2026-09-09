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Apple představil nové příslušenství pro iPhone 18 Pro a AirPods Pro 3

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Společnost Apple spolu s přestavením nového hardwaru rozšířila také svou nabídku příslušenství a tentokrát rozhodně nezůstalo jen u několika nových barev krytů. Pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max připravila nové varianty pouzder, peněženek i popruhů, přičemž část příslušenství mohou využít také majitelé AirPods Pro 3.

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V nabídce zůstává například TechWoven Case s MagSafe, který bude dostupný v odstínech Burgundy, Olive, Taupe, Chambray Blue, Mulberry a Black. Silikonové pouzdro s MagSafe Apple nabízí v barvách Magenta, Black, Navy Blue, Crisp Blue, Olive a Burgundy.

Asi nejzajímavější novinkou je Wrist Strap, tedy krátký řemínek na zápěstí. Apple jej navrhl nejen pro nové iPhony 18 Pro, ale výslovně zmiňuje také kompatibilitu s AirPods Pro 3. Nabídka zahrnuje odstíny Burgundy, Crisp Blue, Olive, Taupe, Magenta a Black.

Vrací se také delší Crossbody Strap určený k nošení telefonu přes tělo. U něj je výběr ještě širší a sahá od Burgundy a Navy Blue přes Light Gray či Sand až po Magenta a Black. Nových barev se dočkala rovněž FineWoven Wallet s MagSafe.

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Apple sáhl i na své průhledné pouzdro. Clear Case s MagSafe nyní používá klasický kruhový magnetický prstenec namísto hranatého obrysu, který firma představila u loňské generace. Jde o drobnost, která však zadní stranu pouzdra vizuálně výrazně mění.

Nové kryty, řemínky, popruhy i peněženky jsou již nyní dostupné k objednání na oficiálním e-shopu Applu. Apple tak společně s novými zařízeními rovnou osvěžil prakticky celý ekosystém příslušenství kolem nich.

Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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