iPhone 17 Pro zřejmě letos po představení iPhone 18 Pro nezlevní

Apple už za pár dní představí iPhone 18 a spolu s ním se prakticky přes noc změní celá nabídka iPhonů. Pozornost bude samozřejmě směřovat hlavně k novinkám, jenže právě v tu chvíli může začít být pro spoustu lidí mnohem zajímavější současný iPhone 17. Ne každý totiž potřebuje nejnovější generaci. Pokud přecházíte například z iPhonu 14, 15 nebo ještě staršího modelu, může být iPhone 17 po příchodu svého nástupce zajímavou cestou, jak získat pořád zajímavý telefon za méně peněz. Jen je potřeba počítat s tím, že něco jiného se pravděpodobně stane se základním iPhonem 17 a něco úplně jiného s modely 17 Pro a 17 Pro Max.
iPhone 17 pravděpodobně zůstane, Pro modely skončí
Apple po představení nové generace zpravidla kompletně překope nabídku svého e-shopu. Základní model předchozí generace obvykle ponechá v prodeji a posune jej do role levnější alternativy k novému iPhonu. Pokud tedy Apple letos svůj postup nezmění, iPhone 17 by měl zůstat v oficiální nabídce i po představení iPhonu 18, jen za nižší cenu. Přesnou částku samozřejmě zjistíme až po keynote. Úplně jinak je to s iPhonem 17 Pro a iPhonem 17 Pro Max. Apple své starší Pro modely po příchodu nové generace běžně přestává prodávat. Pokud bude pokračovat stejně jako v minulých letech, iPhone 17 Pro a 17 Pro Max zmizí z Apple Online Store okamžitě po uvedení nové generace do prodeje, respektive při aktualizaci nabídky Apple. To ale neznamená, že už je nikde nekoupíte.
Apple sice přestane Pro modely oficiálně nabízet, prodejci však pochopitelně doprodávají zásoby, které už mají nakoupené. iPhone 17 Pro a 17 Pro Max tak pravděpodobně ještě nějakou dobu najdete u velkých českých prodejců i operátorů. Letos však bude situace mnohem zajímavější než v předchozích letech, protože Apple s nejvyšší pravděpodobností zvýší cenu iPhone 18 Pro oproti aktuální ceně iPhone 17 Pro a tak se stane zřejmě stane to, že prodejci nebudou mít příliš důvod iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max zlevňovat. Levnější totiž bude díky tomu, že bude iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max dražší, než za kolik se aktuálně prodává iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Je tedy více než pravděpodobné, že letos se žádné lepší ceny na starší „Pro“ model nedočkáme a vlastně budeme muset být rádi za to, že se prodává stále za stejnou cenu, protože novinka bude ještě dražší.