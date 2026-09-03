iPhone 18 Pro cena: Kolik bude stát a jaká bude cena v Česku?

Do představení iPhonu 18 Pro zbývá už jen pár dní a pokud nad jeho koupí přemýšlíte, dost možná vás ze všeho nejvíc zajímá jedna jediná věc , kolik za něj Apple bude chtít. A právě cena je letos možná zajímavější než samotné technické novinky. Zatímco v minulých letech jsme mohli poměrně bezpečně počítat s tím, že Apple ceny svých Pro modelů příliš měnit nebude, letos se stále častěji mluví o zdražení. Otázkou tak není ani tolik to, zda bude iPhone 18 Pro dražší, ale spíš o kolik.
Oficiální cenu samozřejmě Apple zatím neprozradil a dozvíme se ji až při představení telefonu. Máme ale docela dobrý výchozí bod. Současný iPhone 17 Pro vstupoval na americký trh s cenou 1 099 dolarů a v Česku jej Apple začal prodávat za 32 990 Kč ve variantě s 256GB úložištěm. Pokud by Apple cenu nové generace jednoduše zachoval, mohli bychom počítat s velmi podobnou částkou také letos. Jenže právě tento scénář začíná vypadat čím dál méně pravděpodobně.
iPhone 18 Pro může letos skutečně zdražit
O možném zdražení iPhone 18 Pro se mluví už delší dobu, přičemž v posledních týdnech se jednotlivé odhady začínají pohybovat od poměrně snesitelného zvýšení o 100 dolarů až po podstatně bolestivější scénáře. V tom prvním případě by iPhone 18 Pro začínal ve Spojených státech na 1 199 dolarech. Objevují se však také odhady počítající s cenou 1 299 dolarů a ty nejpesimističtější jdou ještě výš.
Osobně bych byl u těch nejvyšších částek zatím dost opatrný. Apple si je velmi dobře vědom toho, jak citlivá je cena iPhonu a skok o několik stovek dolarů během jediné generace by byl na jeho poměry opravdu mimořádný. Na druhou stranu tentokrát existuje několik docela dobrých důvodů, proč by firma alespoň část vyšších nákladů mohla přenést na zákazníky. Jedním z nich má být nový čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem. Nová výrobní technologie je dražší a Apple má zároveň čelit vyšším cenám některých dalších komponent, zejména pamětí a úložišť. iPhone 18 Pro má navíc přinést další změny fotoaparátu a právě kombinace několika dražších součástek může nakonec cenu telefonu posunout nahoru.
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A co cena iPhonu 18 Pro v Česku?
Tady je potřeba dát si pozor na jednu věc, která se při přepočítávání amerických cen často přehlíží. Pokud bude iPhone 18 Pro v USA stát například 1 199 dolarů, neznamená to, že stačí tuto částku vynásobit aktuálním kurzem dolaru a máme českou cenu. Americké ceny Apple uvádí bez místní daně, zatímco česká částka už obsahuje DPH. Do hry navíc vstupuje kurz, který Apple pro evropské ceny používá, a samozřejmě jeho vlastní cenová politika.
Mnohem lepší je proto vycházet z toho, kolik u nás stojí současná generace. iPhone 17 Pro začínal na 32 990 Kč. Pokud Apple skutečně zvýší americkou cenu přibližně o 100 dolarů, čekal bych u nás zdražení spíš o několik tisíc korun než nějaký dramatický skok. Startovací cena někde kolem 35 až 37 tisíc korun by v takovém případě nebyla překvapivá. Pokud by se ale naplnily výrazně pesimističtější odhady a Apple by v USA cenu posunul například až k 1 299 dolarům nebo ještě výš, mohl by se iPhone 18 Pro v Česku dostat velmi blízko hranici 40 tisíc korun, případně ji překročit. To už by byl proti současné generaci poměrně výrazný rozdíl. Za mě bych tedy v tuto chvíli jako nejrealističtější pracovní odhad bral zhruba 35 až 40 tisíc korun za základní iPhone 18 Pro. Neberte to však jako uniklou cenu. Je to rozpětí odvozené od současné ceny iPhonu 17 Pro a od zahraničních informací o možném zdražení nové generace. Apple může nakonec překvapit oběma směry.
Alespoň jedna věc by se naštěstí měnit neměla. iPhone 18 Pro by měl stejně jako současná generace začínat na 256GB úložišti. To je podle mě důležitý detail především ve chvíli, kdy budeme porovnávat cenu se staršími generacemi. Apple totiž v minulosti dokázal zvýšit startovací cenu některého modelu, ale zároveň navýšil základní úložiště, takže samotné porovnání částek nevystihovalo celou situaci. Pokud tedy například uvidíme iPhone 18 Pro za 1 199 dolarů, půjde podle všeho stále o 256GB variantu. Nad ní pak můžeme očekávat další kapacity, jejichž ceny budou pochopitelně ještě vyšší. A právě nejvyšší konfigurace se mohou v případě celkového zdražení dostat na částky, které budou i na poměry iPhonu dost divoké.
Vyplatí se kvůli ceně koupit ještě iPhone 17 Pro?
Pokud nad tím přemýšlíte právě teď, za mě bych těch pár posledních dní vydržel. Ne proto, že iPhone 18 Pro musí být automaticky lepší koupě, ale protože po jeho představení budete mít konečně všechny informace na stole. Budeme znát přesnou cenu, výbavu i rozdíly proti současné generaci. A jestli Apple opravdu výrazně zdraží, může se paradoxně stát mnohem zajímavějším právě iPhone 17 Pro. Ten sice Apple po příchodu nástupce pravděpodobně přestane oficiálně nabízet, externím prodejcům ale zůstanou skladové zásoby a právě u nich lze očekávat postupné slevy. Rozdíl mezi oběma generacemi pak může být dost velký na to, aby dával loňský model větší smysl.
Definitivní odpověď na otázku, kolik bude iPhone 18 Pro stát, dostaneme už při jeho oficiálním představení. Jakmile Apple zveřejní ceny, článek samozřejmě aktualizujeme a doplníme přesné částky pro Českou republiku i jednotlivé varianty úložiště. Do té doby bych ale počítal především s tím, že letošní Pro bude s největší pravděpodobností dražší než jeho předchůdce.