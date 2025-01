Apple se chystá skrýt do iOS 18.3 parádní překvapení!

Zdá se, že RC beta iOS 18.3, kterou Apple vydal minulý týden, není finální verzí shodnou s tou, kterou má Apple uvolnit tento, popřípadě příští týden. Tvrdí to alespoň spolehlivý anonymní leaker spolupracující s portálem MacRumors, který si v minulosti připsal řadu přesných předpovědí souvisejících právě s operačními systémy Applu.

Leaker přišel tentokrát konkrétně s tím, že finální verze iOS 18.3 ponese označení 22D61, přičemž RC beta iOS 18.3 nese označení 22D60. Je tedy jasné, že se o tentýž systém jednat nebude. Pokud vás pak zajímá, co přesně by se mělo ve finální verzi oproti betě z minulého týdne změnit, jednat by se mělo konkrétně o přidání nové tapety a ciferníku Black Unity. Únor je totiž v USA oslavován coby měsíc černošské historie, na což upozorňuje v posledních letech i Apple tím, že vydává právě tapety na iPhony či iPady a ciferníky pro Apple Watch spolu s řemínky. A přesně to se očekává i letos. Bety iOS 18.3 a dalších systémů totiž obsahují zmínky o „UNITY25“, takže je jasné, že odhalení letošních verzí Black Unity tapet a řemínků je bezprostřední.