Čím dál častěji se v komentářích pod našimi články setkáváme s dotazy, kdy vyjde iOS 18.3. Ten totiž přinese na iPhony pár příjemných vylepšení a pravděpodobně i opravy bezpečnostních i funkčních chyb, takže se jeho vydání leckdo nemůže dočkat. A nyní už dokážeme říci poměrně přesně, kdy bychom se mohli veřejné verze dočkat.

Přestože Apple testuje iOS 18.3 v rámci beta testování teprve krátce, včera vydaná 4. vývojářská beta je zároveň takzvanou „release candidate“ verzí – tedy verzí systému, která je Apple považována za finální či minimálně jednu z finálních. Pokud se tedy v nadcházejících dnech neobjeví v systému žádná zásadnější chyba, k vydání iOS 18.3 pro veřejnost by mělo dojít v týdnu mezi 27. až 31. lednem. Je nicméně možné, že Apple na první RC betu iOS 18.3 naváže v příštím týdnu druhou RC betou, jelikož i to v minulosti několikrát udělal. To by nicméně znamenalo jen to, že by se vydání odsunulo o týden a došlo by k němu pravděpodobně mezi 3. až 7. únorem. Tak či tak, vydání veřejné verze iOS 18.3 je velmi blízko.