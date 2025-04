Šéf Applu se zbavil akcií za více než půl miliardy!

Šéf Applu Tim Cook si ve středu – tedy den před oznámením Trumpových cel na mnoho zemí – připsal na účet více než 24 milionů dolarů (tedy při dnešní kurzu téměř 541 000 000 Kč) díky prodeji akcií společnosti. Vyplývá to z nového podání pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). Cook prodal celkem 108 136 akcií, které mu byly přiděleny 1. dubna, kdy mu takzvané restricted stock units (RSU) konečně plně vestovaly.

Tyto akcie jsou součástí dlouhodobého balíčku odměn, který Cook získal už v roce 2020. Celý grant byl rozdělen na tři části – první třetina akcií se mu uvolnila v roce 2023, druhá v roce 2024 a poslední část letos. Podle dostupných informací zamířily prodané akcie do jeho důvěryhodného fondu.

Bonusy, které udrží Cooka u Applu?

RSU akcie jsou pro Cooka běžnou součástí odměn a mají jasný cíl – motivovat jej k setrvání v čele Applu. Od svého jmenování CEO v roce 2011 Cook pravidelně dostává tyto časově omezené akciové balíčky, ale zároveň i výkonnostní RSU, které jsou vázány na úspěšnost společnosti. Právě ty bývají tradičně udělovány v říjnu. Nyní se tak spekuluje, zda Apple pro Cooka připraví nový grant, který by jej ve firmě udržel i do budoucna. S přihlédnutím k tomu, jak stabilní vedení pod jeho taktovkou Apple má, by se podobný krok dal očekávat.

Miliony i pro další vrcholné manažery

Nejen Tim Cook ale v posledních dnech těžil z firemních akcií. Prodej významného množství akcií realizovali i další vrcholní manažeři Applu. Jeff Williams, provozní ředitel společnosti, získal téměř 8 milionů dolarů, zatímco hlavní právní zástupkyně Katherine Adams prodala akcie za více než 8,6 milionu dolarů.

Prodeje akcií vrcholnými představiteli firmy samozřejmě nejsou nic neobvyklého a nejde o signál, že by vedení Applu ztrácelo důvěru ve firmu. Jde spíše o běžnou součást jejich odměňování, která se v případě Applu pravidelně opakuje. Na druhou stranu, prodej akcií za více než půl miliardy korun v předvečer oznámení cel amerického prezidenta na mnoho zemí světa, po čemž hodnota akcií Applu prudce klesla, úplně na kreditu Cooka nepřidá. V kuloárech se totiž již šušká nad tom, nakolik mohl o plánu Trumpa vědět.