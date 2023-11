Apple zastavil vývoj iOS 18 a dalších nových OS! Známe důvod

Přestože se to může zdát skoro až k nevíře, ale od představení iOS 17 uplynulo již zhruba 5 měsíců. Do představení jeho nástupce ve formě iOS 18 na červnové WWDC tedy už tak moc času nezbývá – tedy vezmeme-li v úvahu, že Apple systém hned poté uvolní pro vývojářské beta testování a tudíž musí být v použitelné formě. O to víc překvapila čerstvá zpráva reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterého Apple zastavil vývoj iOS 18, macOS 15, watchOS 10 a tvOS 18. Důvod je na jednu stranu alarmující, na druhou však pozitivní.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu prozradily konkrétně to, že softwarové týmy pracující na softwarech řešily v poslední době v nových verzích OS velmi vysoké množství chyb, kvůli čemuž měl šéf softwarového inženýrství Craig Federighi rozhodnout o tom, aby byl vývoj systémů zastaven a vývojáři se zaměřili na opravu všeho, co je v současnosti již vytvořeno. Tím by se tedy mělo podařit systémy stabilizovat a jakmile se vývoj opět rozběhne, veškeré novinky by měly „stát na pevných základech“. Kdy se tak stane nicméně v tuto chvíli není úplně jasné, byť se dá očekávat, že příliš mnoho času nazbyt v tomto směru Apple nemá a tudíž se bude snažit vývoj rozběhnout co možná nejrychleji znovu. Některé zdroje navíc měly uvést, že práce se už opět rozbíhají s tím, že stát měly zhruba jen týden. Kde je pravda je ale samozřejmě nejasné.

Vzhledem k tomu, že začal Apple řešit problémy s iOS 18 a dalšími verzemi nových OS ještě v solidním předstihu před představením a pravděpodobně vše stihne vyřešit i brzy (pokud už se mu to nepovedlo, což v době psaní tohoto článku zatím nebylo 100% jisté), neměl by mít tento krok žádný vliv na červnové představení systémů. Pokud by se však v nadcházejících měsících musel uchýlit kvůli chybovosti k podobnému kroku, už by se zřejmě o potenciálním ohrožení představení pomalu začalo mluvit. A kdo ví, třeba vysoká chybovost při vývoji iOS 18 značí to, že přinese spoustu zajímavých novinek.