Unikla první zásadní novinka z iOS 18!

Přestože svět od odhalení operačního systému iOS 18 dělí ještě zhruba tři čtvrtě roku, začínají se pozvolna objevovat první střípky, které tento systém poodhalují. S jednou z nich přišel nyní přední analytik Jeff Pu, který se v posledních měsících prezentuje jednou přesnou předpovědí za druhou. A nutno říci, že pokud se přímo do černého trefil i nyní, je rozhodně na co se těšit.

Puovy zdroje nyní vynesly konkrétně to, že chce Apple do iOS 18 nasadit technologie generativní umělé inteligence, tedy jinými slovy obdobu ChatGPT. Právě na té totiž kalifornský gigant v poslední době zintenzivnil práce, jelikož si uvědomuje, že v porovnání s konkurencí na poli umělé inteligence výrazně zaostává. Rád by proto nyní začal toto manko stahovat právě pomocí vlastní generativní AI, kterou by chtěl integrovat do co nejvíce částí systému v čele se Siri. Jak přesně by vše fungovalo je sice otázkou, nicméně pokud by se Apple přidržel stylu ChatGPT, mohli bychom se dočkat například „textové Siri“, což by otevřelo dveře k dalším jazykům. Textový vstup by totiž byl přeci jen daleko snažší na zpracování nežli vstup hlasový.

Přestože zní implementace generativní AI do iOS 18 a iPadOS 18 poměrně zajímavě, jedním dechem je třeba dodat, že se na vývoji systému i technologie stále pracuje a jelikož do dokončení zbývá stále spousta času, nelze vyloučit, že bude generativní AI nakonec odložena pro některý z dalších verzí iOS. Doufejme však, že se tak nestane – novinka by to totiž byla rozhodně zajímavá.