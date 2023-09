Unikla první novinka z iOS 18

Od vydání veřejné verze operačního systému iOS 17 nás sice ještě dělí pár dní, již teď ale známe jednu z prvních novinek, které přinese příští aktualizace operačního systému pro jablečné mobilní telefony, tedy iOS 18. Ve hře je tentokrát hlasová asistentka Siri.

Společnost Apple má v plánu v iOS 18 používat jazykové modely, aby byla Siri ještě chytřejší. Tento krok by měl mimo jiné uživatelům umožnit automatizovat komplexnější vícekrokové úkoly pomocí hlasových příkazů. Siri by tak mohla být schopná zvládnout pořídit sérii několika fotografií, vytvořit z nich animovaný GIF a ten následně odeslat vybranému uživateli – to vše v rámci jedné akce.

Mělo by tím pádem dojít také k hlubší integraci s nativními Zkratkami Siri. Tato aplikace se již před časem stala nedílnou součástí operačních systémů od Applu, a nabízí čím dál více funkcí od jednoduchých zkratek po komplexnější automatizace včetně automatizace v rámci chytré domácnosti. Apple by měl podle serveru The Information nové funkce Siri uvolnit až v průběhu příštího roku coby součást operačního systému iOS 18.

Společnost Google rovněž pracuje na modernizaci služby Google Assistant pomocí softwaru s jazykovým modelem schopným zvládat složitější úkoly, takže cupertinská společnost možná bude chtít Google předběhnout nebo alespoň spustit podobnou funkci ve stejné době. Siri dlouhodobě čelí kritice kvůli tomu, že v mnoha směrech zaostává za jinými digitálními osobními asistenty. Částečně za to může snaha Applu klást co možná největší důraz na bezpečnost a soukromí. Mnoho úkolů Siri se provádí přímo v zařízení, nikoli prostřednictvím cloudového serveru, takže Apple bude muset najít rovnováhu mezi soukromím a funkčností při přijímání jazykových modelů pro Siri.

iOS 17 sice přinese několik dílčích novinek, co se Siri týče, v příštím roce by ale podle všeho mohlo dojít ke skutečné revoluci.