Apple vydal iOS 17.5.1! Na iPhonech řeší možná nejzávažnější chybu posledních let!

Přestože jsme se vydání iOS 17.5 dočkali teprve minulý týden, Apple nelení a přichází s dalším novým iOS. S trochou nadsázky se však dá říci, že včera bylo pozdě. iOS 17.5 totiž obsahoval velmi nepříjemnou a do jisté míry i kuriózní chybu, která mnohým uživatelům nedala spát. Zničehonic totiž obnovila v minulosti smazané fotky, které lecky neměl nikdo vidět.

„Tato aktualizace přináší důležité opravy chyb a řeší vzácný problém, který mohl způsobovat, že se fotky při potížích s poškozenou databází znovu objevovaly v knihovně fotek i po smazání,“ píše Apple konkrétně v popisu aktualizace. Bezesporu se tedy jedná o opravu v předešlých dnech hojně propíraného problému, který způsoboval, že klidně i několik let staré fotky uživatelů se zničehonic po aktualizaci na iOS 17.5 objevily ve fotogalerii a to i přesto, že nebyly zálohované na iCloud. Nejzajímavější je pak to, že se měly takto obnovovat fotky na iPhonech a iPadech i poté, co byla tato zařízení kompletně smazána, přeinstalována a přihlášena k jinému Apple ID. Jinými slovy, jablíčkářům se údajně (podle diskuzních fór) objevovaly fotky, které nebyly jejich. Z popisu problémů je tedy jasné, že se jednalo o kolosální problém, který bude pravděpodobně ještě úřady prověřován.

Vedle iOS 17.5.1 vyšel samozřejmě taktéž iPadOS 17.5.1, jelikož stejnou chybou byly zasaženy taktéž iPady. Bohužel, jakékoliv detailnější vysvětlení ze strany Applu vyjma popisu k aktualizaci nedorazilo a je otázkou, zda vůbec dorazí. Doposud totiž Apple chybu jakkoliv neokomentoval.