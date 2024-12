Apple překvapil! Veřejný iOS 18.2 je jiný než jeho finální beta

Apple změnil včerejším vydáním iOS 18.2 zaběhlé pořádky, ač si toho na první pohled nikdo skoro nevšiml. Při bližším zkoumání tohoto systému však jablíčkáři zjistili, že nese jiné označení, než které nesla druhá RC beta vydaná v pondělí. Právě to je přitom dost překvapivé.

RC bety nebo chcete-li Release Candidate jsou verzí softwaru, která je téměř hotová a připravená k vydání. Slouží k finálnímu testování, aby se zajistilo, že v softwaru nejsou závažné chyby. Pokud jsou všechny problémy opraveny, tato verze se stane finální verzí, která bude vydána pro veřejnost. V minulosti proto byla vždy poslední RC beta zároveň veřejnou verzí systému, což potvrzovala jejich shodná označení. Tentokrát tomu je ale jinak. Zatímco pondělní iOS 18.2 RC 2 nese označení 22C151, včera vydaný iOS 18.2 je označen jako 22C152.

Apple tedy takřka 100% do druhé RC bety ještě „sáhl“, aby v ní něco upravil či opravil. Nejspíš se však jednalo o naprostou drobnost, která nemohla mít vliv na chod systému, popřípadě o opravu bezpečnostní chyby, kterou Apple po vydání 2. RC bety objevil a potřeboval jí „zalátat“ co nejdřív bez toho, aby na ní jakkoliv upozornil. Tak či tak, pokud máte v iPhonu stahování vývojářských bet, ale z nějakého důvodu se rozhodnete nyní přejít na veřejnou verzi, je to jednodušší než kdykoliv předtím. Vzhledem k rozdílnému označení buildu totiž můžete mít v telefonu nainstalovánu klidně poslední RC betu, ale systém vám veřejný iOS 18.2 přesto nabídne.